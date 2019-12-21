Камера Samsung Galaxy S11 + будет иметь 5-кратный оптический зум

S11 + 5x optical zoom 48MP

P40Pro 10x optical zoom 16MP

Two very different approaches — Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2019

Galaxy S11 cover, this is the final version. The cover is not a protective film, it is a reference for the protective film. The cover is closer to the real phone design. S11's “forehead” and “chin” are very optimistic. pic.twitter.com/TFdH1oHNls — Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2019

По мере приближения предполагаемого запуска линейки Samsung Galaxy S11, который должен состояться 18 февраля, слухи и утечки начинают составлять более четкую картину того, чего ожидать.дополнительные пояснения к перископу 48 Мп на S11 +, который предположительно будет оснащен 5-кратным оптическим зумом. Теперь у нас есть довольно четкое изображение на передней панели камеры S11 +, которое дебютирует с совершенно новым 108-мегапиксельным сенсором ISOCELL Bright HM1 с технологией Nonacell pixel binning.Кроме того, мы также получили новый живой взгляд на прототип защитного стекла дисплея S11, который показывает, что лицевые панели сверху и снизу практически отсутствуют.Отрезок для селфи-камеры также кажется меньше, чем мы видели в серии Note10, и больше соответствует недавно выпущенным Galaxy A51 и A71. Согласно предыдущим слухам, S11 будет иметь диагональ 6,4 дюйма, в то время как S11 + увеличит его до 6,9 дюйма. Мы также получаем компактный S11e с 6,2-дюймовым экраном.