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Камера Samsung Galaxy S11 + будет иметь 5-кратный оптический зум

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MobilZone / Гаджеты
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По мере приближения предполагаемого запуска линейки Samsung Galaxy S11, который должен состояться 18 февраля, слухи и утечки начинают составлять более четкую картину того, чего ожидать.

Ice Universe сообщает дополнительные пояснения к перископу 48 Мп на S11 +, который предположительно будет оснащен 5-кратным оптическим зумом. Теперь у нас есть довольно четкое изображение на передней панели камеры S11 +, которое дебютирует с совершенно новым 108-мегапиксельным сенсором ISOCELL Bright HM1 с технологией Nonacell pixel binning.


Кроме того, мы также получили новый живой взгляд на прототип защитного стекла дисплея S11, который показывает, что лицевые панели сверху и снизу практически отсутствуют.

Отрезок для селфи-камеры также кажется меньше, чем мы видели в серии Note10, и больше соответствует недавно выпущенным Galaxy A51 и A71. Согласно предыдущим слухам, S11 будет иметь диагональ 6,4 дюйма, в то время как S11 + увеличит его до 6,9 дюйма. Мы также получаем компактный S11e с 6,2-дюймовым экраном.
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