Камера Samsung Galaxy S11 + будет иметь 5-кратный оптический зум

По мере приближения предполагаемого запуска линейки Samsung Galaxy S11, который должен состояться 18 февраля, слухи и утечки начинают составлять более четкую картину того, чего ожидать.
Ice Universe сообщает дополнительные пояснения к перископу 48 Мп на S11 +, который предположительно будет оснащен 5-кратным оптическим зумом. Теперь у нас есть довольно четкое изображение на передней панели камеры S11 +, которое дебютирует с совершенно новым 108-мегапиксельным сенсором ISOCELL Bright HM1 с технологией Nonacell pixel binning.
Кроме того, мы также получили новый живой взгляд на прототип защитного стекла дисплея S11, который показывает, что лицевые панели сверху и снизу практически отсутствуют.
Отрезок для селфи-камеры также кажется меньше, чем мы видели в серии Note10, и больше соответствует недавно выпущенным Galaxy A51 и A71. Согласно предыдущим слухам, S11 будет иметь диагональ 6,4 дюйма, в то время как S11 + увеличит его до 6,9 дюйма. Мы также получаем компактный S11e с 6,2-дюймовым экраном.
Ice Universe сообщает дополнительные пояснения к перископу 48 Мп на S11 +, который предположительно будет оснащен 5-кратным оптическим зумом. Теперь у нас есть довольно четкое изображение на передней панели камеры S11 +, которое дебютирует с совершенно новым 108-мегапиксельным сенсором ISOCELL Bright HM1 с технологией Nonacell pixel binning.
S11 + 5x optical zoom 48MP— Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2019
P40Pro 10x optical zoom 16MP
Two very different approaches
Кроме того, мы также получили новый живой взгляд на прототип защитного стекла дисплея S11, который показывает, что лицевые панели сверху и снизу практически отсутствуют.
Отрезок для селфи-камеры также кажется меньше, чем мы видели в серии Note10, и больше соответствует недавно выпущенным Galaxy A51 и A71. Согласно предыдущим слухам, S11 будет иметь диагональ 6,4 дюйма, в то время как S11 + увеличит его до 6,9 дюйма. Мы также получаем компактный S11e с 6,2-дюймовым экраном.
Galaxy S11 cover, this is the final version. The cover is not a protective film, it is a reference for the protective film. The cover is closer to the real phone design. S11's “forehead” and “chin” are very optimistic. pic.twitter.com/TFdH1oHNls— Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2019