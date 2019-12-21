iPhone 2020 будет иметь сенсорную стабилизацию изображения

Ожидается, что в 2020 году iPhone будет значительно улучшен по сравнению со своими предшественниками в 2019 году, но последний слух больше напоминает скрытое улучшение. По мнению отраслевых обозревателей, новые iPhone будут использовать технологию стабилизации изображения со сдвигом датчика вместо обычной стабилизации оптики.
Телефоны iPhone - и смартфоны в целом - обычно полагаются на оптическую стабилизацию изображения, в то время, как в будущих телефонах ожидается стабилизация смещения датчика, когда сам датчик перемещается для противодействия сотрясениям вместо оптики.
Пока неясно, делает ли Apple это для улучшения производительности камеры, качества изображения, или же она хочет сэкономить драгоценное пространство и тем самым уменьшить удары камеры на задней панели. Причины также могут быть связаны с расходами.
В любом случае, у нас все еще слишком мало информации о технологии сдвига датчика, поэтому нам придется все таки ждать, пока смартфон появится официально.
Телефоны iPhone - и смартфоны в целом - обычно полагаются на оптическую стабилизацию изображения, в то время, как в будущих телефонах ожидается стабилизация смещения датчика, когда сам датчик перемещается для противодействия сотрясениям вместо оптики.
Пока неясно, делает ли Apple это для улучшения производительности камеры, качества изображения, или же она хочет сэкономить драгоценное пространство и тем самым уменьшить удары камеры на задней панели. Причины также могут быть связаны с расходами.
В любом случае, у нас все еще слишком мало информации о технологии сдвига датчика, поэтому нам придется все таки ждать, пока смартфон появится официально.