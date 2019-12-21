В Oppo Find X2 установлена беспроводная зарядка 50 Вт

Мы точно знаем, что Oppo Find X2 появится в первом квартале следующего года, и будет такой же впечатляющий образец технологий, как и его предшественник. Но никто не видел возможности беспроводной зарядки 50 Вт.
Первый Find X удивил нас невероятно быстрой проводной зарядкой (среди прочего), и преемник хочет произвести неизгладимое впечатление благодаря быстрой беспроводной зарядке, поскольку сейчас это становится реальностью. Информация поступает от авторитетного источника утечек на Weibo, сопровождаемого фотографией печатной платы.
Тем не менее, мы бы посоветовали вам не надеяться на что-то слишком рано. Мы уже видели беспроводную зарядку Oppo мощностью 30 Вт в действии, но даже она доступна только в одном прототипе устройства.
Переход на беспроводную зарядку 50 Вт кажется слишком большим, поэтому мы были бы приятно удивлены, если бы Oppo смог это осуществить. Даже мощность 30 Вт будет весьма впечатляющей, учитывая, что большинство других производителей с трудом справляются с зарядкой кабеля.
Первый Find X удивил нас невероятно быстрой проводной зарядкой (среди прочего), и преемник хочет произвести неизгладимое впечатление благодаря быстрой беспроводной зарядке, поскольку сейчас это становится реальностью. Информация поступает от авторитетного источника утечек на Weibo, сопровождаемого фотографией печатной платы.
Тем не менее, мы бы посоветовали вам не надеяться на что-то слишком рано. Мы уже видели беспроводную зарядку Oppo мощностью 30 Вт в действии, но даже она доступна только в одном прототипе устройства.
Переход на беспроводную зарядку 50 Вт кажется слишком большим, поэтому мы были бы приятно удивлены, если бы Oppo смог это осуществить. Даже мощность 30 Вт будет весьма впечатляющей, учитывая, что большинство других производителей с трудом справляются с зарядкой кабеля.