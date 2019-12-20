Huawei P40 Pro оснащен 10-кратным оптическим зумом

Камеры Huawei всегда были изюминкой своих смартфонов, и они всегда полны необычных новых функций и технологий. Однако, на этот раз аналитик Tianfeng International Минг Чи Го (Ming Chi Guo) предсказал, что у будущего Huawei P40 Pro будет новый телеобъектив с перископом, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.
Это огромное улучшение по сравнению с телеобъективом перископа Huawei P30 Pro, который управляет только 5-кратным оптическим зумом и только 10-кратным гибридным зумом. В докладе прогнозируется, что новые модели Huawei будут в основном использовать эти новые телеобъективы с перископом, включая Huawei P40, средние устройства Nova, высококлассные устройства Honor и следующий флагман Huawei Mate.
Также в докладе Мин Чи Го говорится, что Huawei высокого класса Huawei P40 Pro, как ожидается, будут стоить от 4000 до 5000 юаней ($ 570 - $ 713). Он также считает, что устройство будет продано не менее 9 миллионов единиц в 2020 году. Учитывая утечки Huawei P40 Pro, которые мы видели недавно, мы стремимся выяснить, насколько более впечатляющими могут быть эти камеры.
Выпуск Huawei P40 подтвержден в конце марта 2020 года. Эта новость появилась после того, как Ричард Ю, генеральный директор подразделения потребительских товаров, объявил о предстоящей дате выпуска смартфонов в интервью французской прессе в Шэньчжэне, Китай. В интервью Ричард Ю заявил, что устройство будет работать с мобильными сервисами Huawei, которые, как предполагается, будут готовы к моменту выпуска Huawei P40.
Это огромное улучшение по сравнению с телеобъективом перископа Huawei P30 Pro, который управляет только 5-кратным оптическим зумом и только 10-кратным гибридным зумом. В докладе прогнозируется, что новые модели Huawei будут в основном использовать эти новые телеобъективы с перископом, включая Huawei P40, средние устройства Nova, высококлассные устройства Honor и следующий флагман Huawei Mate.
Также в докладе Мин Чи Го говорится, что Huawei высокого класса Huawei P40 Pro, как ожидается, будут стоить от 4000 до 5000 юаней ($ 570 - $ 713). Он также считает, что устройство будет продано не менее 9 миллионов единиц в 2020 году. Учитывая утечки Huawei P40 Pro, которые мы видели недавно, мы стремимся выяснить, насколько более впечатляющими могут быть эти камеры.
Выпуск Huawei P40 подтвержден в конце марта 2020 года. Эта новость появилась после того, как Ричард Ю, генеральный директор подразделения потребительских товаров, объявил о предстоящей дате выпуска смартфонов в интервью французской прессе в Шэньчжэне, Китай. В интервью Ричард Ю заявил, что устройство будет работать с мобильными сервисами Huawei, которые, как предполагается, будут готовы к моменту выпуска Huawei P40.