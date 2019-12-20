ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Huawei P40 Pro оснащен 10-кратным оптическим зумом
18:00
OnePlus заплатит вам до 7000 долларов за обнаружение ошибок в своих продуктах
16:00
Поставки Huawei достигнут 230 миллионов к концу 2019 года
14:00
Apple по-прежнему занимает первое место в мире смартфонов
12:00
Samsung Galaxy S9 и S9 + получают третью бета-версию Android 10 с январским патчем безопасности
10:00
Стабильный EMUI 10 появится еще на 16 телефонах Huawei и Honor
08:00
Предстоящий Sony Xperia среднего класса появляется на Geekbench
05:54
Слитые характеристики Redmi 9 указывают на еще не анонсированный процессор
20:00
Утечка OPPO A8 показывает цветовые варианты и дизайн задней части
18:00
В Сети появились живые изображения Samsung Galaxy Fold 2
16:00
Realme X2 Pro появился на видео с последней версией ColorOS 7 на базе Android 10
14:00
Redmi 9 будет выпущен в начале 2020 года с чипсетом MediaTek Helio G70
12:00
Huawei P40 и P40 Pro просочились в куче темных рендеров
10:00
Samsung и Baidu начнут производство чипа для искусственного интеллекта
08:00
Huawei P smart Pro представлен с впечатляющими характеристиками
05:15
Одни китайцы в топе, Antutu опубликовал список лучших флагманов ноября
19:49
Вариант Huawei Mate 30 Pro 5G 128 ГБ теперь доступен для покупки
18:00
Samsung Pay выйдет на новые рынки в 2020 году
16:00
iFixit очень высоко оценивает ремонтопригодность Mac Pro
14:00
Телефоны Redmi Note 7 получат Android 10 на месяц раньше срока
12:00
Samsung Galaxy A01 был тихо анонсирован: характеристики и цены
10:00
Рендеры показывают дизайн будущего смартфона от Samsung - Galaxy A21
07:19
Huawei P40 и P40 Pro будут представлены в Париже уже весной, но без Google
20:00
DxOMark: Huawei Mate 30 Pro 5G имеет лучшую камеру среди смартфонов
18:00
Концепция OnePlus One будет представлена в следующем месяце на выставке CES 2020
15:42
Удивительный смартфон Realme X2 официально представлен: характеристики и цены
14:00
Realme Buds Air официально анонсированы: цены и характеристики
12:00
Apple Arcade предлагает чуть более дешевую годовую подписку
10:00
Snapdragon 865 просто взрывает Antutu Benchmark
06:30
Android 10 теперь распространяется на все устройства Galaxy Note10 и Note10 +
20:00
Samsung создаст 144-мегапиксельный сенсор камеры
18:00
Samsung лидирует на рынке смартфонов 5G в третьем квартале 2019 года
16:00
Realme продал большое количество смартфонов в первый год и надеется удвоить его в 2020 году
 Больше новостей
» » Huawei P40 Pro оснащен 10-кратным оптическим зумом
-

Huawei P40 Pro оснащен 10-кратным оптическим зумом

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
230
Камеры Huawei всегда были изюминкой своих смартфонов, и они всегда полны необычных новых функций и технологий. Однако, на этот раз аналитик Tianfeng International Минг Чи Го (Ming Chi Guo) предсказал, что у будущего Huawei P40 Pro будет новый телеобъектив с перископом, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.

Это огромное улучшение по сравнению с телеобъективом перископа Huawei P30 Pro, который управляет только 5-кратным оптическим зумом и только 10-кратным гибридным зумом. В докладе прогнозируется, что новые модели Huawei будут в основном использовать эти новые телеобъективы с перископом, включая Huawei P40, средние устройства Nova, высококлассные устройства Honor и следующий флагман Huawei Mate.
Также в докладе Мин Чи Го говорится, что Huawei высокого класса Huawei P40 Pro, как ожидается, будут стоить от 4000 до 5000 юаней ($ 570 - $ 713). Он также считает, что устройство будет продано не менее 9 миллионов единиц в 2020 году. Учитывая утечки Huawei P40 Pro, которые мы видели недавно, мы стремимся выяснить, насколько более впечатляющими могут быть эти камеры.

Выпуск Huawei P40  подтвержден в конце марта 2020 года. Эта новость появилась после того, как Ричард Ю, генеральный директор подразделения  потребительских товаров, объявил о предстоящей дате выпуска смартфонов в интервью французской прессе в Шэньчжэне, Китай. В интервью Ричард Ю заявил, что устройство будет работать с мобильными сервисами Huawei, которые, как предполагается, будут готовы к моменту выпуска Huawei P40.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle