ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Huawei P40 Pro оснащен 10-кратным оптическим зумом
18:00
OnePlus заплатит вам до 7000 долларов за обнаружение ошибок в своих продуктах
16:00
Поставки Huawei достигнут 230 миллионов к концу 2019 года
14:00
Apple по-прежнему занимает первое место в мире смартфонов
12:00
Samsung Galaxy S9 и S9 + получают третью бета-версию Android 10 с январским патчем безопасности
10:00
Стабильный EMUI 10 появится еще на 16 телефонах Huawei и Honor
08:00
Предстоящий Sony Xperia среднего класса появляется на Geekbench
05:54
Слитые характеристики Redmi 9 указывают на еще не анонсированный процессор
20:00
Утечка OPPO A8 показывает цветовые варианты и дизайн задней части
18:00
В Сети появились живые изображения Samsung Galaxy Fold 2
16:00
Realme X2 Pro появился на видео с последней версией ColorOS 7 на базе Android 10
14:00
Redmi 9 будет выпущен в начале 2020 года с чипсетом MediaTek Helio G70
12:00
Huawei P40 и P40 Pro просочились в куче темных рендеров
10:00
Samsung и Baidu начнут производство чипа для искусственного интеллекта
08:00
Huawei P smart Pro представлен с впечатляющими характеристиками
05:15
Одни китайцы в топе, Antutu опубликовал список лучших флагманов ноября
19:49
Вариант Huawei Mate 30 Pro 5G 128 ГБ теперь доступен для покупки
18:00
Samsung Pay выйдет на новые рынки в 2020 году
16:00
iFixit очень высоко оценивает ремонтопригодность Mac Pro
14:00
Телефоны Redmi Note 7 получат Android 10 на месяц раньше срока
12:00
Samsung Galaxy A01 был тихо анонсирован: характеристики и цены
10:00
Рендеры показывают дизайн будущего смартфона от Samsung - Galaxy A21
07:19
Huawei P40 и P40 Pro будут представлены в Париже уже весной, но без Google
20:00
DxOMark: Huawei Mate 30 Pro 5G имеет лучшую камеру среди смартфонов
18:00
Концепция OnePlus One будет представлена в следующем месяце на выставке CES 2020
15:42
Удивительный смартфон Realme X2 официально представлен: характеристики и цены
14:00
Realme Buds Air официально анонсированы: цены и характеристики
12:00
Apple Arcade предлагает чуть более дешевую годовую подписку
10:00
Snapdragon 865 просто взрывает Antutu Benchmark
06:30
Android 10 теперь распространяется на все устройства Galaxy Note10 и Note10 +
20:00
Samsung создаст 144-мегапиксельный сенсор камеры
18:00
Samsung лидирует на рынке смартфонов 5G в третьем квартале 2019 года
16:00
Realme продал большое количество смартфонов в первый год и надеется удвоить его в 2020 году
 Больше новостей
» » Apple по-прежнему занимает первое место в мире смартфонов
-

Apple по-прежнему занимает первое место в мире смартфонов

Поделиться:
MobilZone / Бизнес / Гаджеты
225
Несмотря на то, что 2019 год далеко не самый прибыльный для производителей смартфонов, Apple по-прежнему удерживает большую часть прибыли. Согласно последнему отчету Counterpoint Research, технологический гигант, базирующийся в Купертино, получает 66% от общей прибыли отрасли, несмотря на то, что он генерирует только 32% всех доходов от смартфонов за третий квартал в мире.

Что еще больше выделяется, так это тот факт, что это происходит перед ключевым праздничным периодом, когда Apple обычно видит самые высокие показатели продаж. Для справки: в 4 квартале 2018 года доля прибыли Apple колебалась в диапазоне 80%, а прибыль в 4 квартале 2019 года, как ожидается, сохранится в том же духе.
При просмотре рейтинга Samsung занимает второе место по объему доходов за период с июля по сентябрь, так как он набрал 17% от общей прибыли. Это было вызвано сильными продажами серий Galaxy A и Note 10. Остальная часть пакета с высокими доходами включает в себя Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi.

Карн Чаухан из Counterpoint отмечает, что китайским брендам постепенно удается увеличить свою прибыль, однако, они не приближаются к марже, которой управляет Apple. С другой стороны, 2020 год рекламируется как год коммерциализации 5G, и все китайские игроки получат выгоду от перехода на 5G и смогут увеличить свои средние запрашиваемые цены.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle