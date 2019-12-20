Apple по-прежнему занимает первое место в мире смартфонов

Несмотря на то, что 2019 год далеко не самый прибыльный для производителей смартфонов, Apple по-прежнему удерживает большую часть прибыли. Согласно последнему отчету Counterpoint Research, технологический гигант, базирующийся в Купертино, получает 66% от общей прибыли отрасли, несмотря на то, что он генерирует только 32% всех доходов от смартфонов за третий квартал в мире.
Что еще больше выделяется, так это тот факт, что это происходит перед ключевым праздничным периодом, когда Apple обычно видит самые высокие показатели продаж. Для справки: в 4 квартале 2018 года доля прибыли Apple колебалась в диапазоне 80%, а прибыль в 4 квартале 2019 года, как ожидается, сохранится в том же духе.
При просмотре рейтинга Samsung занимает второе место по объему доходов за период с июля по сентябрь, так как он набрал 17% от общей прибыли. Это было вызвано сильными продажами серий Galaxy A и Note 10. Остальная часть пакета с высокими доходами включает в себя Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi.
Карн Чаухан из Counterpoint отмечает, что китайским брендам постепенно удается увеличить свою прибыль, однако, они не приближаются к марже, которой управляет Apple. С другой стороны, 2020 год рекламируется как год коммерциализации 5G, и все китайские игроки получат выгоду от перехода на 5G и смогут увеличить свои средние запрашиваемые цены.
Что еще больше выделяется, так это тот факт, что это происходит перед ключевым праздничным периодом, когда Apple обычно видит самые высокие показатели продаж. Для справки: в 4 квартале 2018 года доля прибыли Apple колебалась в диапазоне 80%, а прибыль в 4 квартале 2019 года, как ожидается, сохранится в том же духе.
При просмотре рейтинга Samsung занимает второе место по объему доходов за период с июля по сентябрь, так как он набрал 17% от общей прибыли. Это было вызвано сильными продажами серий Galaxy A и Note 10. Остальная часть пакета с высокими доходами включает в себя Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi.
Карн Чаухан из Counterpoint отмечает, что китайским брендам постепенно удается увеличить свою прибыль, однако, они не приближаются к марже, которой управляет Apple. С другой стороны, 2020 год рекламируется как год коммерциализации 5G, и все китайские игроки получат выгоду от перехода на 5G и смогут увеличить свои средние запрашиваемые цены.