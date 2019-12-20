Слитые характеристики Redmi 9 указывают на еще не анонсированный процессор

Не прошло и трех месяцев с момента анонса новых смартфонов Redmi 8 и Redmi 8A, как в Сети начали появляться подробности о новом поколении классической линейки Redmi. Подробности читайте в нашем материале.Очевидно, что после Redmi 8 будет представлен Redmi 9, но не так очевидно, что новинка получит новый процессор от MediaTek — Helio G70. Это еще не анонсированная мобильная платформа, однако уже сейчас мы знаем о ее существовании.Если и можно о чем-то судить сейчас, так это только о том, что судя по названию нового чипа, находиться он будет в одной линейке с G90T, то есть в какой-то степени процессор в Redmi 9 можно будет назвать игровым решением. Очевидно, что обновленное поколение смартфонов линейке Redmi будет работать пошустрее текущего. В базе Redmi 9 получит 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Сообщается также то, что новинка получит большее соотношение площади дисплея к площади передней панели, по сравнению с Redmi 8.Ожидается, что новинка будет представлена в первом квартале 2020 года сначала в Китае, затем в Индии и уже в Европе.