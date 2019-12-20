ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

12:00
Samsung Galaxy S9 и S9 + получают третью бета-версию Android 10 с январским патчем безопасности
10:00
Стабильный EMUI 10 появится еще на 16 телефонах Huawei и Honor
08:00
Предстоящий Sony Xperia среднего класса появляется на Geekbench
05:54
Слитые характеристики Redmi 9 указывают на еще не анонсированный процессор
20:00
Утечка OPPO A8 показывает цветовые варианты и дизайн задней части
18:00
В Сети появились живые изображения Samsung Galaxy Fold 2
16:00
Realme X2 Pro появился на видео с последней версией ColorOS 7 на базе Android 10
14:00
Redmi 9 будет выпущен в начале 2020 года с чипсетом MediaTek Helio G70
12:00
Huawei P40 и P40 Pro просочились в куче темных рендеров
10:00
Samsung и Baidu начнут производство чипа для искусственного интеллекта
08:00
Huawei P smart Pro представлен с впечатляющими характеристиками
05:15
Одни китайцы в топе, Antutu опубликовал список лучших флагманов ноября
19:49
Вариант Huawei Mate 30 Pro 5G 128 ГБ теперь доступен для покупки
18:00
Samsung Pay выйдет на новые рынки в 2020 году
16:00
iFixit очень высоко оценивает ремонтопригодность Mac Pro
14:00
Телефоны Redmi Note 7 получат Android 10 на месяц раньше срока
12:00
Samsung Galaxy A01 был тихо анонсирован: характеристики и цены
10:00
Рендеры показывают дизайн будущего смартфона от Samsung - Galaxy A21
07:19
Huawei P40 и P40 Pro будут представлены в Париже уже весной, но без Google
20:00
DxOMark: Huawei Mate 30 Pro 5G имеет лучшую камеру среди смартфонов
18:00
Концепция OnePlus One будет представлена в следующем месяце на выставке CES 2020
15:42
Удивительный смартфон Realme X2 официально представлен: характеристики и цены
14:00
Realme Buds Air официально анонсированы: цены и характеристики
12:00
Apple Arcade предлагает чуть более дешевую годовую подписку
10:00
Snapdragon 865 просто взрывает Antutu Benchmark
06:30
Android 10 теперь распространяется на все устройства Galaxy Note10 и Note10 +
20:00
Samsung создаст 144-мегапиксельный сенсор камеры
18:00
Samsung лидирует на рынке смартфонов 5G в третьем квартале 2019 года
16:00
Realme продал большое количество смартфонов в первый год и надеется удвоить его в 2020 году
14:00
Redmi K30 5G сертифицирован с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти
12:00
ZTE демонстрирует Axon 10s Pro, подтверждая главные характеристики
10:00
OnePlus 7T получает OxygenOS 10.0.7 с ноябрьским патчем безопасности и улучшениями камеры
08:30
Крутые наушники от Realme - Buds Air поступят в продажу уже с дня на день
 Больше новостей
» » Samsung Galaxy S9 и S9 + получают третью бета-версию Android 10 с январским патчем безопасности
-

Samsung Galaxy S9 и S9 + получают третью бета-версию Android 10 с январским патчем безопасности

Поделиться:
MobilZone / Softnews / Гаджеты
340
Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 + планирует получить стабильное обновление Android 10 в январе 2020 года, и это может быть последний шаг - новая бета-версия выкатывается с патчами безопасности, перечисленные в «1 января».

Это третья бета-версия, и ее версия FXXU7ZSL9. Её размер составляет 365 МБ, в которой в основном содержатся небольшие исправления, связанные с Samsung Pass, записью экрана и многозадачностью с разделением экрана (и, как следствие, новые версии приложений Samsung).
Samsung Galaxy S9 и S9 + получают третью бета-версию Android 10

В настоящее время обновление выходит в Индии, но вскоре должно выйти на другие рынки. Второе бета-тестирование заняло всего пару дней из Южной Кореи и Индии в США, и через несколько дней к нему присоединились операторские телефоны.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle