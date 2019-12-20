Samsung Galaxy S9 и S9 + получают третью бета-версию Android 10 с январским патчем безопасности

Samsung Galaxy S9 и S9 + получают третью бета-версию Android 10

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 + планирует получить стабильное обновление Android 10 в январе 2020 года, и это может быть последний шаг - новая бета-версия выкатывается с патчами безопасности, перечисленные в «1 января».Это третья бета-версия, и ее версия. Её размер составляет 365 МБ, в которой в основном содержатся небольшие исправления, связанные с Samsung Pass, записью экрана и многозадачностью с разделением экрана (и, как следствие, новые версии приложений Samsung).В настоящее время обновление выходит в Индии, но вскоре должно выйти на другие рынки. Второе бета-тестирование заняло всего пару дней из Южной Кореи и Индии в США, и через несколько дней к нему присоединились операторские телефоны.