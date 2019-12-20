Стабильный EMUI 10 появится еще на 16 телефонах Huawei и Honor

Постер EMUI 10 от Huawei

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Nova 4e

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 9S

Huawei Maimang 8 (также известный как P Smart + 2019)

Huawei Maimang 7 (также известный как Mate 20 Lite)

Huawei Honor 20i

Huawei Honor 10 Lite

EMUI 10 уже выпускается на флагманы Huawei 2019 года, но компания не планирует останавливаться на достигнутом. Пользовательский интерфейс был в бета-версии в течение некоторого времени, но теперь стабильная версия выйдет на смартфоны 2018 и 2017 годов, включая линейку Mate 10, а также некоторые доступные средние устройства, такие как Honor 10 Lite и Honor 20i.На первом этапе развертывания EMUI 10 около десятка телефонов 2019 года получили сборку на базе Android 10. В список вошли Huawei P30 и P30 Pro, Nova 5T и Honor 20, которые Huawei пытается продавать как разные устройства, и не-5G Mate 20 X также попадает в эту тусовку. Теперь, с текущим выпуском, его брат 5G также получит EMUI 10, основанный на Android 10.Вот полный список смартфонов, которые начали получать обновление в Китае. Мы надеемся услышать больше о своих международных коллегах в ближайшее время.EMUI 10 полностью обновляет дизайн благодаря новым элементам пользовательского интерфейса и более крупным названиям. Иконки также имеют обновленный вид, и теперь вы можете применить универсальный темный режим, который работает через пользовательский интерфейс.