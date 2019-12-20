Стабильный EMUI 10 появится еще на 16 телефонах Huawei и Honor

EMUI 10 уже выпускается на флагманы Huawei 2019 года, но компания не планирует останавливаться на достигнутом. Пользовательский интерфейс был в бета-версии в течение некоторого времени, но теперь стабильная версия выйдет на смартфоны 2018 и 2017 годов, включая линейку Mate 10, а также некоторые доступные средние устройства, такие как Honor 10 Lite и Honor 20i.
На первом этапе развертывания EMUI 10 около десятка телефонов 2019 года получили сборку на базе Android 10. В список вошли Huawei P30 и P30 Pro, Nova 5T и Honor 20, которые Huawei пытается продавать как разные устройства, и не-5G Mate 20 X также попадает в эту тусовку. Теперь, с текущим выпуском, его брат 5G также получит EMUI 10, основанный на Android 10.
Вот полный список смартфонов, которые начали получать обновление в Китае. Мы надеемся услышать больше о своих международных коллегах в ближайшее время.
На первом этапе развертывания EMUI 10 около десятка телефонов 2019 года получили сборку на базе Android 10. В список вошли Huawei P30 и P30 Pro, Nova 5T и Honor 20, которые Huawei пытается продавать как разные устройства, и не-5G Mate 20 X также попадает в эту тусовку. Теперь, с текущим выпуском, его брат 5G также получит EMUI 10, основанный на Android 10.
Вот полный список смартфонов, которые начали получать обновление в Китае. Мы надеемся услышать больше о своих международных коллегах в ближайшее время.
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei Nova 4e
- Huawei Enjoy 10 Plus
- Huawei Enjoy 9S
- Huawei Maimang 8 (также известный как P Smart + 2019)
- Huawei Maimang 7 (также известный как Mate 20 Lite)
- Huawei Honor 20i
- Huawei Honor 10 Lite