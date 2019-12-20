Предстоящий Sony Xperia среднего класса появляется на Geekbench

Новый таинственный список появился на Geekbench, и есть все основания полагать, что это следующий смартфон среднего класса от Sony Xperia.
Во-первых, номер модели, показанный в оценочном листе, полностью соответствует схеме именования Sony. Обычно они начинаются с буквы, обозначающей год, за которым следуют четыре цифры. Поскольку «J» использовался для Xperias 2019 года, «K», вероятно, означает 2020.
У списка есть несколько других интересных лакомых кусочков. Телефон работает под управлением Android 10 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Идентификатор процессора также знаком. Предстоящий Oppo Reno3 Pro 5G будет основан на чипсете Snapdragon 765G, а идентификатор из его таблицы результатов Geekbench совпадает с загадочным устройством Xperia, работающим на том же чипе. Неясно, однако, является ли это SD765G или стандартным вариантом SD765, показанным в листе Xperia.
Во-первых, номер модели, показанный в оценочном листе, полностью соответствует схеме именования Sony. Обычно они начинаются с буквы, обозначающей год, за которым следуют четыре цифры. Поскольку «J» использовался для Xperias 2019 года, «K», вероятно, означает 2020.
У списка есть несколько других интересных лакомых кусочков. Телефон работает под управлением Android 10 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Идентификатор процессора также знаком. Предстоящий Oppo Reno3 Pro 5G будет основан на чипсете Snapdragon 765G, а идентификатор из его таблицы результатов Geekbench совпадает с загадочным устройством Xperia, работающим на том же чипе. Неясно, однако, является ли это SD765G или стандартным вариантом SD765, показанным в листе Xperia.