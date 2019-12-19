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Утечка OPPO A8 показывает цветовые варианты и дизайн задней части

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MobilZone / Гаджеты
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Смартфон OPPO A8 является одним из предстоящих OPPO A-серии телефонов, которые скоро будут официально представлены. На Weibo недавно появился протекающий плакат со смартфоном, показывая его ключевые особенности и цветовые варианты. Теперь, три новых рендера телефона OPPO A8 появились, чтобы показать его заднюю конструкцию.

OPPO A8 

Как видно на новых изображениях, OPPO A8 прибудет в Китай в цветах, таких как красный, зеленый и градиентный белый. На задней панели телефона находится сканер отпечатков пальцев. В верхнем левом углу задней части корпуса, который, кажется, сделан из поликарбонатного материала, установлена тройная камера, за которой следует светодиодная вспышка. Кнопки регулировки громкости можно увидеть на левой стороне устройства, в то время как кнопка питания находится на правом краю.
OPPO A8

Лицевая сторона телефона не видна на изображениях выше. Изображения смартфона, появившиеся на TENAA, показали, что он будет оснащён дисплеем с каплевидным вырезом.

OPPO A8 Технические характеристики

Смартфон OPPO A8 с номером модели PDBM00 был недавно замечен на TENAA со всеми его характеристиками. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым IPS ЖК-дисплеем с разрешением HD + 720 x 1600 пикселей и соотношением сторон 20: 9. Смартфон питается от восьмиъядерного процессора с частотой 2,3 ГГц SoC в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Родной объем памяти смартфона составляет 128 ГБ, а для дополнительного хранилища предусмотрен слот для карт памяти microSD.
Для съемки селфи у него есть фронтальная камера на 8 мегапикселей. Задняя сторона устройства имеет тройную настройку камеры, которая включает 12-мегапиксельную основную линзу, 2-мегапиксельную дополнительную линзу и третью линзу на 2-мегапикселя. Android 9 Pie OS в сочетании с ColorOS будет предустановлен на устройстве "с коробки". Устройство снабжено батареей емкостью 4230 мАч. Нет подтверждения того, будет ли он оснащен функцией быстрой зарядки.

OPPO молчит о существовании смартфона OPPO A8. Недавние сообщения показали, что китайская фирма также анонсирует телефон OPPO A91 в ближайшем будущем. A91 появился в утечках, а также был замечен на TENAA и Geekbench.
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