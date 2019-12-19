Утечка OPPO A8 показывает цветовые варианты и дизайн задней части

Смартфон OPPO A8 является одним из предстоящих OPPO A-серии телефонов, которые скоро будут официально представлены. На Weibo недавно появился протекающий плакат со смартфоном, показывая его ключевые особенности и цветовые варианты. Теперь, три новых рендера телефона OPPO A8 появились, чтобы показать его заднюю конструкцию.
Лицевая сторона телефона не видна на изображениях выше. Изображения смартфона, появившиеся на TENAA, показали, что он будет оснащён дисплеем с каплевидным вырезом.
Для съемки селфи у него есть фронтальная камера на 8 мегапикселей. Задняя сторона устройства имеет тройную настройку камеры, которая включает 12-мегапиксельную основную линзу, 2-мегапиксельную дополнительную линзу и третью линзу на 2-мегапикселя. Android 9 Pie OS в сочетании с ColorOS будет предустановлен на устройстве "с коробки". Устройство снабжено батареей емкостью 4230 мАч. Нет подтверждения того, будет ли он оснащен функцией быстрой зарядки.
OPPO молчит о существовании смартфона OPPO A8. Недавние сообщения показали, что китайская фирма также анонсирует телефон OPPO A91 в ближайшем будущем. A91 появился в утечках, а также был замечен на TENAA и Geekbench.
OPPO A8Как видно на новых изображениях, OPPO A8 прибудет в Китай в цветах, таких как красный, зеленый и градиентный белый. На задней панели телефона находится сканер отпечатков пальцев. В верхнем левом углу задней части корпуса, который, кажется, сделан из поликарбонатного материала, установлена тройная камера, за которой следует светодиодная вспышка. Кнопки регулировки громкости можно увидеть на левой стороне устройства, в то время как кнопка питания находится на правом краю.
Лицевая сторона телефона не видна на изображениях выше. Изображения смартфона, появившиеся на TENAA, показали, что он будет оснащён дисплеем с каплевидным вырезом.
OPPO A8 Технические характеристикиСмартфон OPPO A8 с номером модели PDBM00 был недавно замечен на TENAA со всеми его характеристиками. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым IPS ЖК-дисплеем с разрешением HD + 720 x 1600 пикселей и соотношением сторон 20: 9. Смартфон питается от восьмиъядерного процессора с частотой 2,3 ГГц SoC в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Родной объем памяти смартфона составляет 128 ГБ, а для дополнительного хранилища предусмотрен слот для карт памяти microSD.
Для съемки селфи у него есть фронтальная камера на 8 мегапикселей. Задняя сторона устройства имеет тройную настройку камеры, которая включает 12-мегапиксельную основную линзу, 2-мегапиксельную дополнительную линзу и третью линзу на 2-мегапикселя. Android 9 Pie OS в сочетании с ColorOS будет предустановлен на устройстве "с коробки". Устройство снабжено батареей емкостью 4230 мАч. Нет подтверждения того, будет ли он оснащен функцией быстрой зарядки.
OPPO молчит о существовании смартфона OPPO A8. Недавние сообщения показали, что китайская фирма также анонсирует телефон OPPO A91 в ближайшем будущем. A91 появился в утечках, а также был замечен на TENAA и Geekbench.