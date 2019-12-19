ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Утечка OPPO A8 показывает цветовые варианты и дизайн задней части
18:00
В Сети появились живые изображения Samsung Galaxy Fold 2
16:00
Realme X2 Pro появился на видео с последней версией ColorOS 7 на базе Android 10
14:00
Redmi 9 будет выпущен в начале 2020 года с чипсетом MediaTek Helio G70
12:00
Huawei P40 и P40 Pro просочились в куче темных рендеров
10:00
Samsung и Baidu начнут производство чипа для искусственного интеллекта
08:00
Huawei P smart Pro представлен с впечатляющими характеристиками
05:15
Одни китайцы в топе, Antutu опубликовал список лучших флагманов ноября
19:49
Вариант Huawei Mate 30 Pro 5G 128 ГБ теперь доступен для покупки
18:00
Samsung Pay выйдет на новые рынки в 2020 году
16:00
iFixit очень высоко оценивает ремонтопригодность Mac Pro
14:00
Телефоны Redmi Note 7 получат Android 10 на месяц раньше срока
12:00
Samsung Galaxy A01 был тихо анонсирован: характеристики и цены
10:00
Рендеры показывают дизайн будущего смартфона от Samsung - Galaxy A21
07:19
Huawei P40 и P40 Pro будут представлены в Париже уже весной, но без Google
20:00
DxOMark: Huawei Mate 30 Pro 5G имеет лучшую камеру среди смартфонов
18:00
Концепция OnePlus One будет представлена в следующем месяце на выставке CES 2020
15:42
Удивительный смартфон Realme X2 официально представлен: характеристики и цены
14:00
Realme Buds Air официально анонсированы: цены и характеристики
12:00
Apple Arcade предлагает чуть более дешевую годовую подписку
10:00
Snapdragon 865 просто взрывает Antutu Benchmark
06:30
Android 10 теперь распространяется на все устройства Galaxy Note10 и Note10 +
20:00
Samsung создаст 144-мегапиксельный сенсор камеры
18:00
Samsung лидирует на рынке смартфонов 5G в третьем квартале 2019 года
16:00
Realme продал большое количество смартфонов в первый год и надеется удвоить его в 2020 году
14:00
Redmi K30 5G сертифицирован с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти
12:00
ZTE демонстрирует Axon 10s Pro, подтверждая главные характеристики
10:00
OnePlus 7T получает OxygenOS 10.0.7 с ноябрьским патчем безопасности и улучшениями камеры
08:30
Крутые наушники от Realme - Buds Air поступят в продажу уже с дня на день
07:00
Самые провальные смартфоны бренда Xiaomi
05:30
Классные бюджетные смартфоны, которые стоит купить в начале 2020 года
20:25
Флагманский чип от Samsung покорит мир, Exynos 1000 уже близко
17:52
Realme готова выпустить средне-бюджетный смартфон, который может конкурировать с смартфонами Xiaomi
 Больше новостей
» » В Сети появились живые изображения Samsung Galaxy Fold 2
-

В Сети появились живые изображения Samsung Galaxy Fold 2

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
346
В конце октября Samsung официально представила нам свой складной телефон-раскладушку. С тех пор мы видели бесчисленное множество рендеров и слухов об устройстве, но теперь у нас есть наш первый живой взгляд на Galaxy Fold следующего поколения.
Galaxy Fold 2 дисплей

Дизайн представлен так же, как рекламировался, с высоким, вертикально складывающимся дисплеем Infinity-O с вырезом по центру для для селфи-камеры. На боковых сторонах и снизу есть немного ободка, но подбородка нет, как на Motorola Razr. Телефон работает с привычным интерфейсом One UI, но мы должны ожидать, что Samsung добавит некоторые специфические настройки, чтобы воспользоваться преимуществами складного форм-фактора.
Galaxy Fold 2 внешний дизайн

В сложенном состоянии передняя часть телефона имеет небольшой дисплей для отображения времени, даты и уведомлений, который находится рядом со светодиодной вспышкой и настройкой двойной камеры. Пока неясно, будет ли область над ним держать еще один дисплей.

Задняя часть, кажется, сделана из стекла, в то время как шарнир, кажется, идентичен такому, как на Galaxy Fold, только меньше. Мы также видим кнопки регулировки громкости и питания, расположенные в верхней правой части, в то время как в нижней части расположены динамик и порт типа C.

Согласно сообщениям, раскладушка Galaxy Fold будет поставляться с ценой в диапазоне 1000 долларов и должна быть объявлена вместе с серией Galaxy S11 18 февраля. Как всегда, мы будем держать вас в курсе, когда у нас будет больше информации для работы.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle