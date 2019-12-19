В Сети появились живые изображения Samsung Galaxy Fold 2

Galaxy Fold 2 дисплей

Galaxy Fold 2 внешний дизайн

В конце октября Samsung официально представила нам свой складной телефон-раскладушку. С тех пор мы видели бесчисленное множество рендеров и слухов об устройстве, но теперь у нас есть наш первый живой взгляд на Galaxy Fold следующего поколения.Дизайн представлен так же, как рекламировался, с высоким, вертикально складывающимся дисплеем Infinity-O с вырезом по центру для для селфи-камеры. На боковых сторонах и снизу есть немного ободка, но подбородка нет, как на Motorola Razr. Телефон работает с привычным интерфейсом One UI, но мы должны ожидать, что Samsung добавит некоторые специфические настройки, чтобы воспользоваться преимуществами складного форм-фактора.В сложенном состоянии передняя часть телефона имеет небольшой дисплей для отображения времени, даты и уведомлений, который находится рядом со светодиодной вспышкой и настройкой двойной камеры. Пока неясно, будет ли область над ним держать еще один дисплей.Задняя часть, кажется, сделана из стекла, в то время как шарнир, кажется, идентичен такому, как на Galaxy Fold, только меньше. Мы также видим кнопки регулировки громкости и питания, расположенные в верхней правой части, в то время как в нижней части расположены динамик и порт типа C.Согласно сообщениям, раскладушка Galaxy Fold будет поставляться с ценой в диапазоне 1000 долларов и должна быть объявлена вместе с серией Galaxy S11 18 февраля. Как всегда, мы будем держать вас в курсе, когда у нас будет больше информации для работы.