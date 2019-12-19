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Realme X2 Pro появился на видео с последней версией ColorOS 7 на базе Android 10

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Бета-тестирование Realme X2 Pro для ColorOS 7 на базе Android 10 уже началось, но, согласно плану компании, аппарат получит последнюю версию программного обеспечения где-то в марте.

Нам не нужно ждать так долго, чтобы увидеть, как это будет выглядеть, поскольку мы увидим первое видео пользовательского интерфейса. Оно показывает части нового пользовательского интерфейса, который будет отличать телефоны Realme от телефонов Oppo, работающих под управлением ColorOS 7.


В описании видео, первоначально размещенном на weibo, упоминаются улучшенные анимации, которые есть в новой версии программного обеспечения. И в сочетании с 90 Гц дисплеем на X2 Pro, навигация по меню и приложениям очень плавная и быстрая.

Кроме того, из того, что мы могли извлечь из раннего предварительного просмотра программного обеспечения, это выглядит довольно скучно. Некоторые элементы пользовательского интерфейса и особенно оттенок уведомлений очень похожи на ванильный Android. Некоторые вещи, вероятно, изменятся до марта, поэтому затаите дыхание.
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