Redmi 9 будет выпущен в начале 2020 года с чипсетом MediaTek Helio G70

Redmi 8

Redmi 8 был официально анонсирован в октябре, и все же, видимо, Redmi 9 не только уже в разработке, а в ближайшее время уже будет представлен.Согласно новому слуху, Redmi 9 будет представлен в начале следующего года и будет работать на еще не анонсированном чипсете MediaTek Helio G70. У нас нет никаких подробностей по этому вопросу, но, учитывая схему именования/нумерации, мы предполагаем, что с точки зрения производительности он находится ниже G90 и нацелен на более доступные предложения.Redmi Note 8 Pro использует G90T, в то время как Redmi 8 идет со Snapdragon 439. Это еще предстоит увидеть, с какой производительностью будет выпущен Redmi 9, по сравнению с его двумя предшественниками.Redmi 9 также имеет 6,6-дюймовый дисплей с вырезом, который увеличен с 6,22-дюймовой панели Redmi 8. Модель начального уровня будет иметь 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ дискового пространства, по сравнению с 3/32 ГБ у предшественника. Хотя, вероятно, будет гораздо больше, более высокие варианты.Никого не должно удивлять, что Redmi 9 запускается с MIUI 11 на базе Android 10. И, возможно, будут внесены некоторые небольшие улучшения камеры, но пока эти детали не были раскрыты. Оставайтесь с нами, хотя, если следующее поколение доступных Redmi действительно появится так скоро, то мы услышим намного больше об этом в самом ближайшем будущем.