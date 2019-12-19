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Huawei P smart Pro представлен с впечатляющими характеристиками

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MobilZone / Гаджеты
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Huawei P smart Pro был только открыт и уже доступен в нескольких европейских странах. Это не совсем новая модель, она по сути идентична Huawei Y9s, сама по себе не слишком отличается от Honor 9X (за исключением положения считывателя отпечатков пальцев).

В любом случае, P Smart Pro предлагает бюджетную 48-мегапиксельную камеру.

Другая привлекательная камера - это 16-мегапиксельная всплывающая камера, которая оставляет идеальный прямоугольник 6,59 дюйма с закругленными углами без лишних вырезов и отверстий. Возвращаясь к задней части, есть также 8-мегапиксельная ультра-широкоугольная (120 °) камера и 2-мегапиксельный датчик глубины для съемки боке.

Смартфон стоит около 350 евро. Вы можете найти его в Болгарии (680 лв.), Хорватии, Греции, Польше (1400 зл.), Украине (8000 грн.) И других странах.
Экран представляет собой ЖК-дисплей с разрешением 1080p + (19,5: 9). Так как сканер отпечатков пальцев не мог быть на задней панели, Huawei поместил его на боковой стороне телефона. На боковых сторонах телефона следует отметить еще одно гнездо для наушников 3,5 мм снизу и порт USB-C рядом с ним. Смартфон имеет батарею емкостью 4000 мАч при 10 Вт.
Huawei P smart Pro работает на чипсете Kirin 710F с EMUI 9.1. Чипсет сопряжен с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища UFS 2.1, отформатированного с помощью высокопроизводительной файловой системы EROFS компании Huawei.

Телефон можно приобрести в цветах «Midnight Black» и «Breathing Crystal». Стеклянная задняя часть последнего имеет 21 слой наноструктур, которые создают плавный градиент цвета.
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