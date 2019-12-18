Вариант Huawei Mate 30 Pro 5G 128 ГБ теперь доступен для покупки

Huawei Mate 30 Pro 5G в цветах Vegan Leather Orange и Vegan Leather Forest Green

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G был объявлен в сентябре с двумя версиями памяти - 8 Гб / 256 Гб и 8 Гб / 512GB. На прошлой неделе компания запустила третий более дешевый вариант с 128 ГБ памяти, и теперь он доступен для покупки в Китае.Цена новой версии 8 ГБ / 128 ГБ составляет 6 399 юаней (915 долларов США / 820 евро), ее можно купить на сайте VMall.com в двух цветах: Vegan Leather Orange и Vegan Leather Forest Green.Mate 30 Pro 5G построен на 6,53-дюймовом FHD + OLED-дисплее со встроенным сканером отпечатков пальцев. Он имеет встроенный модуль Kirin 990 SoC и работает под управлением Android 10 с EMUI 10 сверху.Для фотографирования Mate 30 Pro 5G имеет 32-мегапиксельный датчик селфи-камеры на передней панели, к которой присоединяется 3D-съемщик ToF, а на задней панели - четырехъядерная камера, представляющая собой комбинацию 40-мегапиксельной основной, 40-мегапиксельной сверхширокой, 8-мегапиксельной телефото и 3D ToF модули.В комплект поставки входит батарея емкостью 4500 мАч, которая поддерживает 40 Вт проводной и 27 Вт беспроводной быстрой зарядки.