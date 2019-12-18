ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

19:49
Вариант Huawei Mate 30 Pro 5G 128 ГБ теперь доступен для покупки
18:00
Samsung Pay выйдет на новые рынки в 2020 году
16:00
iFixit очень высоко оценивает ремонтопригодность Mac Pro
14:00
Телефоны Redmi Note 7 получат Android 10 на месяц раньше срока
12:00
Samsung Galaxy A01 был тихо анонсирован: характеристики и цены
10:00
Рендеры показывают дизайн будущего смартфона от Samsung - Galaxy A21
07:19
Huawei P40 и P40 Pro будут представлены в Париже уже весной, но без Google
20:00
DxOMark: Huawei Mate 30 Pro 5G имеет лучшую камеру среди смартфонов
18:00
Концепция OnePlus One будет представлена в следующем месяце на выставке CES 2020
15:42
Удивительный смартфон Realme X2 официально представлен: характеристики и цены
14:00
Realme Buds Air официально анонсированы: цены и характеристики
12:00
Apple Arcade предлагает чуть более дешевую годовую подписку
10:00
Snapdragon 865 просто взрывает Antutu Benchmark
06:30
Android 10 теперь распространяется на все устройства Galaxy Note10 и Note10 +
20:00
Samsung создаст 144-мегапиксельный сенсор камеры
18:00
Samsung лидирует на рынке смартфонов 5G в третьем квартале 2019 года
16:00
Realme продал большое количество смартфонов в первый год и надеется удвоить его в 2020 году
14:00
Redmi K30 5G сертифицирован с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти
12:00
ZTE демонстрирует Axon 10s Pro, подтверждая главные характеристики
10:00
OnePlus 7T получает OxygenOS 10.0.7 с ноябрьским патчем безопасности и улучшениями камеры
08:30
Крутые наушники от Realme - Buds Air поступят в продажу уже с дня на день
07:00
Самые провальные смартфоны бренда Xiaomi
05:30
Классные бюджетные смартфоны, которые стоит купить в начале 2020 года
20:25
Флагманский чип от Samsung покорит мир, Exynos 1000 уже близко
17:52
Realme готова выпустить средне-бюджетный смартфон, который может конкурировать с смартфонами Xiaomi
12:10
Как просто продлить работу Windows 7 ещё на несколько лет
18:30
Google Pixel 4 получил высокий балл в аудио-тесте DxOMark
16:30
Huawei еще больше сократила разрыв по продажах с Samsung
14:30
Мировой рынок носимых устройств в третьем квартале вырос, Xiaomi лидирует
12:30
Vanilla Oppo Reno3 также будет иметь 5G
11:09
Новый смартфон Redmi K30 и необычная фишка, о которой нам никто не сказал.
10:00
Samsung опровергает информацию о продаже 1 миллиона единиц Galaxy Fold
08:00
Samsung Galaxy Note10 получает стабильное обновление Android 10
 Больше новостей
» » Вариант Huawei Mate 30 Pro 5G 128 ГБ теперь доступен для покупки
-

Вариант Huawei Mate 30 Pro 5G 128 ГБ теперь доступен для покупки

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
267
Huawei Mate 30 Pro 5G был объявлен в сентябре с двумя версиями памяти - 8 Гб / 256 Гб и 8 Гб / 512GB. На прошлой неделе компания запустила третий более дешевый вариант с 128 ГБ памяти, и теперь он доступен для покупки в Китае.

Цена новой версии 8 ГБ / 128 ГБ составляет 6 399 юаней (915 долларов США / 820 евро), ее можно купить на сайте VMall.com в двух цветах: Vegan Leather Orange и Vegan Leather Forest Green.
Huawei Mate 30 Pro 5G в цветах Vegan Leather Orange и Vegan Leather Forest Green

Mate 30 Pro 5G построен на 6,53-дюймовом FHD + OLED-дисплее со встроенным сканером отпечатков пальцев. Он имеет встроенный модуль Kirin 990 SoC и работает под управлением Android 10 с EMUI 10 сверху.
Huawei Mate 30 Pro


Для фотографирования Mate 30 Pro 5G имеет 32-мегапиксельный датчик селфи-камеры на передней панели, к которой присоединяется 3D-съемщик ToF, а на задней панели - четырехъядерная камера, представляющая собой комбинацию 40-мегапиксельной основной, 40-мегапиксельной сверхширокой, 8-мегапиксельной телефото и 3D ToF модули.

В комплект поставки входит батарея емкостью 4500 мАч, которая поддерживает 40 Вт проводной и 27 Вт беспроводной быстрой зарядки.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle