Телефоны Redmi Note 7 получат Android 10 на месяц раньше срока

Еще летом Xiaomi объявила о том, что около десятка смартфонов станут частью первой волны устройств, которые перейдут на Android Q и MIUI 11. Одной из линейок, которая была обещана выпущенной ОС и пользовательскому интерфейсу, была Redmi Note 7, и, по словам источников с форумов MIUI, Xiaomi уже работает над сборкой.
MIUI 11, основанная на Android 10, вступила в закрытую бета-версию на своей домашней сцене в Китае. Обычно для устранения основных ошибок и запуска публичной бета-версии требуется до трех недель. С тех пор Xiaomi потребуется еще восемь недель, чтобы представить стабильную версию, а затем распространить ее среди пользователей по всему миру.
Этот график выглядит многообещающе, особенно с учетом того, что Xiaomi заявил, что работа над Android 10 для Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro начнется в первом квартале 2020 года. Даже если фактический трехмесячный период начнется через тринадцать дней, он немного опережает график, а это всегда хорошая новость для пользователей.
Интересно, что годовая линейка может получить Android 10 и MIUI 11, опередив преемников Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которые в настоящее время поставляются с MIUI 9 поверх Android Pie. Кроме того, нам еще предстоит услышать официальную информацию от Xiaomi о возможном крупном обновлении программного обеспечения.
MIUI 11, основанная на Android 10, вступила в закрытую бета-версию на своей домашней сцене в Китае. Обычно для устранения основных ошибок и запуска публичной бета-версии требуется до трех недель. С тех пор Xiaomi потребуется еще восемь недель, чтобы представить стабильную версию, а затем распространить ее среди пользователей по всему миру.
Этот график выглядит многообещающе, особенно с учетом того, что Xiaomi заявил, что работа над Android 10 для Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro начнется в первом квартале 2020 года. Даже если фактический трехмесячный период начнется через тринадцать дней, он немного опережает график, а это всегда хорошая новость для пользователей.
Интересно, что годовая линейка может получить Android 10 и MIUI 11, опередив преемников Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которые в настоящее время поставляются с MIUI 9 поверх Android Pie. Кроме того, нам еще предстоит услышать официальную информацию от Xiaomi о возможном крупном обновлении программного обеспечения.