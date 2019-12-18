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Samsung Galaxy A01 был тихо анонсирован: характеристики и цены

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung Galaxy A01 был представлен незаметно, хотя, глядя на его характеристики, он может вызвать сенсацию. Некоторые детали до сих пор отсутствуют, но самое главное цена.
Телефон построен на 5,7-дюймовом дисплее Infinity-V, а это означает, что 5-мегапиксельная селфи-камера живет на высоте. Дисплей имеет ЖК-панель с разрешением 720p + и закругленными углами.

На задней панели находится основная камера на 13 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Официального подтверждения нет, но мы рискнем предположить и скажем, что он записывает видео 1080p.
Galaxy A01 оснащен безымянным чипсетом с восьмиъядерным процессором. Мы подозреваем, что это чип начального уровня, но конфигурация памяти довольно высококлассная. Телефон поставляется с 6 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации с опцией 8 ГБ.

Кроме того, он имеет 128 ГБ встроенной памяти, которая может быть увеличена на 512 ГБ с помощью карты microSD. Слот для карты имеет специальное место для microSD, так что вы можете в полной мере использовать функциональность двойной SIM-карты.
Samsung Galaxy A01

3,5-мм разъем для наушников в верхней части телефона вместе с FM-радиоприемником могут предоставить бесплатные развлечения. В телефоне используется батарея емкостью 3000 мАч, такие детали, как скорость зарядки, пока не сообщаются.

Там нет ни слова о том, когда Samsung Galaxy A01 будет доступен или на каком рынке. Ничего неясно и по его цене, но этот телефон выглядит по индивидуальному заказу для телефонов к северу от отметки в 100 евро.
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