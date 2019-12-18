Рендеры показывают дизайн будущего смартфона от Samsung - Galaxy A21

Samsung Galaxy A21 (неподтвержденные рендеры)

Samsung зарезервировала все названия моделей от Galaxy A11 до A91 для своей серии Galaxy A (2020). Одна из нижних ступеней лестницы серии A, Galaxy A21, только что появилась на рендерах.Samsung Galaxy A21 имеет выемку для одиночной камеры на передней панели (рядом с ней находится датчик приближения или фонового освещения). Кажется, что отверстия от перфоратора оставили для более премиальных моделей, таких как Galaxy A51 и A71 (которые были представлены на прошлой неделе).В любом случае, у A21 будет тройная камера на задней панели - если она похожа на Galaxy A20s, то мы смотрим на широкую и сверхширокую камеры плюс датчик глубины. Также обратите внимание на сканер отпечатков пальцев на задней панели.Samsung Galaxy A01 также был частью этой утечки, но Samsung представила его всего несколько часов спустя. Утечка дизайна более или менее соответствовала реальной.В серии Galaxy A (2020) есть еще много моделей, ожидающих своего часа - пара, чтобы заполнить пробел в A51, а также несколько премиум-моделей, намеченных для Galaxy Note10 lite и S10 lite.