DxOMark: Huawei Mate 30 Pro 5G имеет лучшую камеру среди смартфонов

DxOMark пересмотрел Huawei Mate 30 Pro, как только он был выпущен в сентябре, и назвал его лучшим камерофоном среди всех смартфонов. С тех пор он соответствовал Xiaomi Mi Note 10 Pro, но теперь его, наконец, свергли с пьедестала. Новый король камерофонов, согласно DxOMark, представляет собой 5G-версию Huawei Mate 30 Pro с общим счетом 123 балла, что на два больше, чем у стандартной модели.
Однако, важно отметить, что оба телефона имеют идентичное оборудование (за исключением чипсетов), поэтому можно сделать выводы, что разница в оптимизации программного обеспечения. Таким образом, можно сказать, что DxOMark проанализировал прогресс, достигнутый Huawei в области обработки за последние три месяца.
В обзоре говорится, что новое программное обеспечение принесло несколько ключевых улучшений - чуть лучше, более стабильный автофокус с зум-камерой и лучшее управление шумом. Есть также некоторые преимущества, когда речь идет о фотографии при слабом освещении, а также более широкий динамический диапазон в портретном режиме. В основном это относится и к видеозаписи.
Однако, важно отметить, что оба телефона имеют идентичное оборудование (за исключением чипсетов), поэтому можно сделать выводы, что разница в оптимизации программного обеспечения. Таким образом, можно сказать, что DxOMark проанализировал прогресс, достигнутый Huawei в области обработки за последние три месяца.
В обзоре говорится, что новое программное обеспечение принесло несколько ключевых улучшений - чуть лучше, более стабильный автофокус с зум-камерой и лучшее управление шумом. Есть также некоторые преимущества, когда речь идет о фотографии при слабом освещении, а также более широкий динамический диапазон в портретном режиме. В основном это относится и к видеозаписи.