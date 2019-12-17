Концепция OnePlus One будет представлена в следующем месяце на выставке CES 2020

On the 6th anniversary of our founding, our commitment to doing things differently and pushing boundaries is stronger than ever.



Come see an alternate vision for the future of smartphones with the unveiling of the OnePlus Concept One at CES. pic.twitter.com/jrX64ant2F — OnePlus (@oneplus) December 17, 2019

На прошлой неделе OnePlus разослал приглашения средствам массовой информации на «специальное мероприятие» в Лас-Вегасе во время CES 2020, которое начнется 7 января. Компания не сообщила о том, что будет происходить, но теперь китайский производитель телефонов заявляет, что представит OnePlus Concept One на CES в следующем месяце.OnePlus опубликовал короткий видеоклип на Weibo, чтобы сделать это объявление, но он не раскрыл, что такое Concept One на самом деле. Однако, как видно из названия, скорее всего, это концепция нового продукта - будь то смартфон, наушники TWS или что-то еще - в настоящее время неизвестно.До CES еще три недели, но больше подробностей о OnePlus Concept One, вероятно, появится в ближайшие дни.