Удивительный смартфон Realme X2 официально представлен: характеристики и цены

Мы уже увидели Realme X2 прибывают в Китае, а затем в Европе, а теперь индийские поклонники получают шанс купить смартфон. Он был запущен на мероприятии в Нью-Дели и получил новый цвет, чтобы восполнить задержку.
Realme X2 имеет чипсет Snapdragon 730G и 30 Вт Super VOOC Charge 4.0 для своей батареи емкостью 4000 мАч. Селфи-камера оснащена 32-мегапиксельным датчиком и расположен в каплевидном вырезе на 6,4-дюймовом экране AMOLED с разрешением Full HD +.
Основная установка камеры имеет четыре датчика - основной на 64 Мп, 8 Мп с объективом со сверхшироким углом обзора, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельная выделенная макро-камера. Когда мы рассмотрели устройство, мы установили, что широкоугольный датчик может быть улучшен, но главный модуль делает огромную работу.
Realme X2 будет доступен как на Flipkart, так и в собственном интернет-магазине Realme, начиная с 20 декабря, в трех цветах - Pearl White, Pearl Blue и новый Pearl Green.
Цена начинается от 16 999 рупий (240 долл. США / 215 евро) для варианта 4/64 ГБ, до 18 999 рупий (270 долл. США / 240 евро) для варианта объемом 6/128 ГБ и достигает 19 999 рупий (280 долл. США / 250 евро), если Вы хотите 8/128 ГБ версию.
Realme X2 имеет чипсет Snapdragon 730G и 30 Вт Super VOOC Charge 4.0 для своей батареи емкостью 4000 мАч. Селфи-камера оснащена 32-мегапиксельным датчиком и расположен в каплевидном вырезе на 6,4-дюймовом экране AMOLED с разрешением Full HD +.
Основная установка камеры имеет четыре датчика - основной на 64 Мп, 8 Мп с объективом со сверхшироким углом обзора, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельная выделенная макро-камера. Когда мы рассмотрели устройство, мы установили, что широкоугольный датчик может быть улучшен, но главный модуль делает огромную работу.
Realme X2 будет доступен как на Flipkart, так и в собственном интернет-магазине Realme, начиная с 20 декабря, в трех цветах - Pearl White, Pearl Blue и новый Pearl Green.
Цена начинается от 16 999 рупий (240 долл. США / 215 евро) для варианта 4/64 ГБ, до 18 999 рупий (270 долл. США / 240 евро) для варианта объемом 6/128 ГБ и достигает 19 999 рупий (280 долл. США / 250 евро), если Вы хотите 8/128 ГБ версию.