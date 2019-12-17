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14:00

Телефоны Redmi Note 7 получат Android 10 на месяц раньше срока

12:00

Samsung Galaxy A01 был тихо анонсирован: характеристики и цены

10:00

Рендеры показывают дизайн будущего смартфона от Samsung - Galaxy A21

07:19

Huawei P40 и P40 Pro будут представлены в Париже уже весной, но без Google

20:00

DxOMark: Huawei Mate 30 Pro 5G имеет лучшую камеру среди смартфонов

18:00

Концепция OnePlus One будет представлена в следующем месяце на выставке CES 2020

15:42

Удивительный смартфон Realme X2 официально представлен: характеристики и цены

14:00

Realme Buds Air официально анонсированы: цены и характеристики

12:00

Apple Arcade предлагает чуть более дешевую годовую подписку

10:00

Snapdragon 865 просто взрывает Antutu Benchmark

06:30

Android 10 теперь распространяется на все устройства Galaxy Note10 и Note10 +

20:00

Samsung создаст 144-мегапиксельный сенсор камеры

18:00

Samsung лидирует на рынке смартфонов 5G в третьем квартале 2019 года

16:00

Realme продал большое количество смартфонов в первый год и надеется удвоить его в 2020 году

14:00

Redmi K30 5G сертифицирован с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти

12:00

ZTE демонстрирует Axon 10s Pro, подтверждая главные характеристики

10:00

OnePlus 7T получает OxygenOS 10.0.7 с ноябрьским патчем безопасности и улучшениями камеры

08:30

Крутые наушники от Realme - Buds Air поступят в продажу уже с дня на день

07:00

Самые провальные смартфоны бренда Xiaomi

05:30

Классные бюджетные смартфоны, которые стоит купить в начале 2020 года

20:25

Флагманский чип от Samsung покорит мир, Exynos 1000 уже близко

17:52

Realme готова выпустить средне-бюджетный смартфон, который может конкурировать с смартфонами Xiaomi

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Как просто продлить работу Windows 7 ещё на несколько лет

18:30

Google Pixel 4 получил высокий балл в аудио-тесте DxOMark

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Huawei еще больше сократила разрыв по продажах с Samsung

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Мировой рынок носимых устройств в третьем квартале вырос, Xiaomi лидирует

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Vanilla Oppo Reno3 также будет иметь 5G

11:09

Новый смартфон Redmi K30 и необычная фишка, о которой нам никто не сказал.

10:00

Samsung опровергает информацию о продаже 1 миллиона единиц Galaxy Fold

08:00

Samsung Galaxy Note10 получает стабильное обновление Android 10

20:00

Samsung уже продал 1 миллион единиц Galaxy Fold

18:00

Realme X50 5G появится в конце января

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Samsung Galaxy A51 и Galaxy A71 представлены официально: характеристики и цены