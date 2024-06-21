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«Р7-Офис» представил летнее обновление для редакторов документов

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Интернет
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Разработчики нового релиза «Р7-Офис» дополнили его возможностями, давно ожидаемыми многими пользователями. 


Особое внимание пользователей привлекает такая новинка текстового редактора «Р7-Офис», как автоматическая расстановка переносов текста. Эта новинка, расположенная в меню «Макет», появилась благодаря подсказке самих пользователей. 


Специалистов, работающих со сводными таблицами, порадуют такие новинки, как функция редактирования названий столбцов в сводных таблицах и навигация по данным. Новая функция позволяет пользователям открывать на новом листе связанные данные при помощи двойного клика любым значением в сводной таблице. А для редактирования названия столбца можно просто кликнуть по нему. Это повышает эффективность работы с большими таблицами и упрощает процесс анализа детализированных данных.  


Стоит обратить внимание на усиление безопасности использования макросов. Новая версия позволяет как запуск по выбору исключительно подписанных макросов, так и через централизованные настройки полное их отключение. 

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