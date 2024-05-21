В компании «Р7» поделились деталями обновления модуля видеоконференцсвязи «Р7-Команда»

Компания «Р7» сообщила о завершении масштабного обновления модуля видеоконференцсвязи «Р7-Команда». Разработчики также предусмотрели упрощенную авторизацию (в пределах одной организации), а запуск десктопного клиента выполняется при открытии ссылки на конференцию или в группу. Кроме того, можно переключаться между медиапотоками участника звонка.





Отображение исключительно активных участников конференции (тех, кто включил микрофон или камеру) доступно для групп с модерацией для пользователей в роли «Докладчик».





В административной панели добавлено отображение списка групповых чатов, их поиск осуществляется по названию. Кроме того, доступен поиск всех групповых чатов с участием конкретного пользователя.





Отображение индикатора качества канала связи предусмотрено в шапке окна звонка. Разработчики позаботились о поддержке сервером и десктопным клиентом «Р7-Команда» возможности осуществления выборочных звонков: групповой звонок теперь предваряется выбором участников будущей коммуникации.