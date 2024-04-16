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» » «Р7-Офис» представил масштабное обновление для всех редакторов документов
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«Р7-Офис» представил масштабное обновление для всех редакторов документов

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Компания «Р7» объявила о выпуске долгожданных обновлений «Р7-Офис» (версия 2024.1.3). Новинка облегчает копирование листа из одной книги в другую, выделение области ячеек при копировании, а также расширяет возможности вставки во всех редакторах и имеет ряд других функций.  

К числу самых ожидаемых пользователями обновлений можно отнести имеющееся у кнопки «Вставить», расположенной на верхней панели слева, выпадающее меню с самым широким функционалом. С его помощью можно выбирать вставку текста без форматирования перед тем, как текст будет вставлен. В прежних версиях отмену вставки форматирования осуществляли после вставки и выбора необходимой опции нажатием кнопки Ctrl. Разные типы редактора оснащены различным функционалом выпадающего меню. Так, появилась возможность при работе с таблицами вставлять только формулу, параметры форматирования ячейки, числовое значение, а в редакторе презентаций может использоваться конечная тема, функция сохранения исходного форматирование или работа только с изображением.  


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