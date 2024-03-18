«Р7» провела масштабное обновление модуля видеоконференцсвязи «Р7-Команда»

Компания «Р7» объявила о масштабном обновлении модуля видеоконференцсвязи «Р7-Команда». Речь идет о новых версиях приложения для мобильных устройств (iOS и Android).

В версии для iOS создана возможность форматирования текста сообщения – теперь пользователю доступны подчеркивание, жирный, зачёркнутый или наклонный текст. Теперь появилась возможность добавления 3-го участника в личный звонок. Изменения в лучшую сторону коснулись и маршрутизации звукового потока в процессе использования внутреннего динамика (это немаловажно, когда просматриваются или прослушиваются видео- и аудиофайлы). Отныне любому пользователю несложно несколькими касаниями создать групповой звонок.

В версии для Android пользователи получили доступ к индикатору качества канала. Также появилась возможность отправлять в чат несколько файлов одновременно, и через контекстное меню – одного сообщения, файла, документа сразу в несколько чатов. Разработчики позаботились о быстром доступе к микрофону в ходе конференций.