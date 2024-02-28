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Корпоративные пользователи РЕД ОС смогут устанавливать продукты «Р7-Офис» на всю IT-инфраструктуру организации

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Удобный инструмент для установки и конфигурирования продуктов «Р7-Офис» на все рабочие станции предприятия предлагается системой централизованного управления РЕД АДМ Промышленная редакция 1.1 от компании РЕД СОФТ.

Доступна также автоматическая установка пакета «Р7-Офис» посредством имеющейся подсистемы «Централизованная установка ОС», с помощью которой администратору доступно создание сценариев, автоматически выполняемых после установки ОС на всех включенных устройствах – выбор параметров и языка системы, запуск процесса установки нужных программ. Продукты «Р7-Офис» присутствуют в подборке опций собираемого сценария.

Установка продуктов десктопных редакторов Р7, Р7-Графики или Р7-Органайзера на все или отдельные рабочие компьютеры требует входа в веб-интерфейс управления приложения РЕД АДМ и настройки конфигурации по специальному сценарию, авторами которого являются системные инженеры «Р7-Офис» и команда РЕД СОФТ. У всех продуктов Р7 он уникален. 

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