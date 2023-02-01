Призовой фонд турнира Cards of Ethernity разделят 200 лучших игроков

Cards of Ethernity объявили о запуске грандиозного турнира для геймеров. Состязания организованы совместно с Fractal и Aether Games. Призовой фонд будет разделён между 200 лучшими игроками в таблице лидеров Fractal.

Каждому игроку предоставляется право участия в неограниченном количестве матчей. Всего на данный момент к участию в игре предлагаются 150 коллекционных карт. В турнирные результаты засчитываются исключительно рейтинговые матчи.

Турнир будет продолжаться в течение месяца – до 24 февраля. Желающим попробовать свои силы в новой игре следует зайти на страницу проекта на Fractal, и, нажав «Играть сейчас», включиться в сражение. Зарегистрировавшийся игрок загружает с официального сайта установочную программу и инсталлирует игру. Затем установившие игру игроки используют свой Fractal Wallet для входа в систему, тем самым получая право на участие в турнире.

Первый приз равняется $1000, второй – $700, третий - $450. Игроки, занявшие места с 4-го по 10-е место, получают $150, с 11-го по 50-е – $20, с 51-го по 100-е - $10, со 101-го по 200-е - $5.