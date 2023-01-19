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НОРБИТ внедрил в компании “Ренессанс Жизнь” новую CRM-платформу

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НОРБИТ (входит в группу ЛАНИТ) реализовал для страховой компании “Ренессанс Жизнь” проект по  автоматизации на базе единой технологической CRM-платформы работы ее продающих подразделений. Увеличению объемов продаж способствовало расширение клиентской базы и улучшение сервиса за счет омниканальных коммуникаций.

Исторически в компании деятельность различных департаментов продаж и обслуживанияобеспечивали разрозненные CRM-системы. Развитие бизнеса и вытекающее из этого увеличение объема задач привели к необходимости замены существующих систем, которые перестали справляться. Так, компания решила осуществить переход на современную централизованную платформу. Для этого была выбрана каскадная модель внедрения CRM-системы, которую эксперты НОРБИТ реализовали параллельно с переводом компании на новую телефонию. 

За время проекта все клиентские процессы были стандартизированы, автоматизированы и поэтапно объединены в CRM-системе. Это способствовало повышению прозрачности и управляемости процессов продаж страховых продуктов и обслуживания клиентов. CRM интегрирована с учетной системой, в которой содержится более 100 млн записей, новой телефонией и коннектором мессенджеров НОРБИТ, поддерживающим омниканальные коммуникации. Все элементы ландшафта эффективно взаимодействуют, что позволяет сотрудникам “Ренессанс Жизнь” работать в общем информационном поле, используя достоверную и полную информацию о клиентах компании: действующих и потенциальных. Руководители подразделений могут проводить анализ нагрузки и продуктивности, получая за счет этого возможность гибкого управления ресурсами каналов продаж.

Директор департамента информационных технологий СК “Ренессанс Жизнь” Александр Мольский оценил проект как достаточно сложный, требующий слаженной совместной работы нескольких команд экспертов. НОРБИТ, по его словам, был выбран в качестве одного из поставщиков для внедрения из-за высокого уровня экспертизы и возможности в течение проекта изменять состав команды в зависимости от возникающих потребностей заказчика.

Директор по развитию бизнеса НОРБИТ Роман Гнатко рассказал, что  переход на новую платформу стал центральным звеном процесса формирования единого центра управления коммуникациями с клиентами компании. “В ближайшее время мы займемся автоматизацией процессов привлечения новых потребителей. Будем активнее использовать омниканальные возможности системы и постепенно запустим в CRM работу остальных подразделений”, – поделился он.

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