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«Северная верфь» реализовала переход на ПО «Р7-Офис»

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«Северная верфь» внедрила пакет офисного ПО «Р7-Офис». На систему электронного документооборота Санкт-Петербургский судостроительный завод перевел 1355 пользователей. Это сделало конвертацию входящих файлов, загрузку в систему ЭДО и обработку документов более оперативными и простыми. В дальнейшем предприятие рассчитывает использовать встраиваемое решение для редактирования документов непосредственно в системе. Также для приобретения требуемого количества лицензий Р7 сейчас ведется тестовый контроль интеграционных механизмов и сбор статистических данных.
К переходу на новое ПО подтолкнула необходимость в выполнении мероприятий по импортозамещению и пакете, обладающем высокой скоростью обработки в многопоточном режиме, когда параллельную обработку документов осуществляют несколько пользователей. Специалисты завода, выбирая ПО «Р7-Офис», протестировали ряд офисных приложений, оценивая функции API интеграции, возможность совместной работы, наличие онлайн- и десктоп-версий.
Как отметил начальник управления ИТ «Северной верфи» Альберт Рейх, комментируя включение в состав информационной структуры «ПАО СЗ «Северная верфь» (входит в состав АО ОСК) профессионального отечественного офисного продукта, при переходе на Р7-Офис у сотрудников не возникло никаких сложностей.  По его словам, планируется переход на офисный пакет всех работников предприятия – оно станет возможным после внедрения и налаживания WEB-сервиса Р7-Офис для всех действующих в составе корпорации предприятий.
Наталия Агафонова, гендиректор разработчика «Р7-Офис», подчеркнула: переход на Р7-Офис происходит достаточно быстро и без больших финансовых и ресурсных вложений, при этом компании становятся обладателями совместимого со всеми используемыми форматами файлов пакета офисного ПО.
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