О лидерстве Москвы в рейтинге Минэкономразвития по оказанию электронных услуг рассказала Наталья Сергунина

«Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем ее новыми возможностями и функциями», - сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина, прокомментировав очередное достижение Москвы в сфере развития цифровых услуг. По итогам 2020 года Москва набрала 87,81 балла и заняла первое место среди субъектов Российской Федерации в рейтинге Минэкономразвития по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, горожанам доступно более 370 электронных услуг и сервисов. Услуги и сервисы можно получать на mos.ru и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». С момента запуска платформ жители воспользовались ими более 1,8 миллиарда раз. Недавно список услуг пополнился возможностью совершать благотворительные пожертвования и бесплатным сервисом по поиску пропавших животных.