Наталья Сергунина рассказала, что москвичи свыше 1,8 млрд раз воспользовались сервисами электронных госуслуг

Оплачивать коммунальные услуги, оформлять документы, пользоваться медицинскими сервисами и многое другое позволяет цифровая экосистема мегаполиса. «Многие повседневные вопросы можно решить без похода в госучреждение. В столице в электронном виде предоставляется свыше 370 услуг и сервисов», - сообщила Наталья Сергунина, заммэра Москвы. Она подчеркнула, что за помощью в решении повседневных вопросов с помощью электронных сервисов москвичи обратились свыше 1,8 миллиарда раз. Горожане активно пользуются порталом mos.ru, ежемесячно его посещают свыше 20 миллионов пользователей. Функционал сервиса постоянно пополняется, в этом году добавилась возможность подключать автоплатежи, усовершенствован каталог услуг и многое другое. Личный кабинет на портале есть более чем у 13 миллионов москвичей, также городские сервисы доступны в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Подробнее о возможностях цифровых сервисов столицы - на официальном сайте Мэра Москвы.