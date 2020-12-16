ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

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SIM-карта с интернетом и минутами по тарифу 0 рублей, на неограниченный период

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Интернет
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Amir Capital Group запустила новый проект: AmirCell, SIM-карта с интернетом и минутами по тарифу 0 рублей, на неограниченный период. Пока тарифы работают только на территории РФ, однако компания ведет переговоры с другими странами для подключения роуминга. Связь работает на базе оператора Билайн.
Услуга доступна по подписке: абонент выбирает тариф и размещает возвратный депозит на своем счете на определенный период.  Пользуется мобильной связью и интернет-услугами, при этом дополнительно получает 6% годовых на размер депозита и возможность получения партнерского вознаграждения за построение сети абонентов. По окончании срока депозит полностью возвращается абоненту.
Мобильная связь и интернет без оплаты позволяет инвестировать сэкономленные деньги в разные инструменты и получать дополнительный доход.
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