Вы используете мобильную связь и интернет? И все еще платите за это?

Теперь есть возможность превратить ежемесячные расходы на связь в доходы!

Amir Capital Group запустила новый проект: AmirCell, SIM-карта с интернетом и минутами по тарифу 0 рублей, на неограниченный период. Пока тарифы работают только на территории РФ, однако компания ведет переговоры с другими странами для подключения роуминга. Связь работает на базе оператора Билайн.

Услуга доступна по подписке: абонент выбирает тариф и размещает возвратный депозит на своем счете на определенный период. Пользуется мобильной связью и интернет-услугами, при этом дополнительно получает 6% годовых на размер депозита и возможность получения партнерского вознаграждения за построение сети абонентов. По окончании срока депозит полностью возвращается абоненту.

Мобильная связь и интернет без оплаты позволяет инвестировать сэкономленные деньги в разные инструменты и получать дополнительный доход.