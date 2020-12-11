Чем удивил самый большой и самый дорогой смартфон Apple?

Большой – не значит неудобный
До недавнего времени звание самого габаритного представителя смартфонов Apple носил iPhone 11 Pro Max. Однако новинка превзошла его. Дисплей с диагональю 6,7 дюйма делает ее примерно на 3 мм длиннее предшественника, а также чуть шире и совсем немного тяжелее. Айфон 12 – это фаблет, который своими габаритами скорее походит на маленький iPad, нежели крупноразмерный айфон. Но эргономичный дизайн делает его удобным в использовании. Потребуется несколько часов, чтоб привыкнуть к его габаритам.
Особенности камер
Более массивным стал и блок камер на задней панели смартфона. Он состоит из 3 объективов:
широкоугольного;
сверхширокоугольного;
телефото.
Кроме того, модель получила лидар, благодаря которому камеры отлично работают в темноте. Улучшенные характеристики диафрагмы и стабилизации позволяют делать снимки профессионального качества. Смартфон быстро фокусируется, а для создания фото в ночном режиме требует меньше времени, чем Pro Max 11 поколения.
Другие преимущества iPhone 12 Pro Max
Новый флагман обладает и другими немаловажными плюсами:
улучшенная яркость и цветопередача;
максимальный уровень защиты от влажности, пыли и механического повреждения;
емкая батарея.
Если разобраться в технических характеристиках смартфона, становится понятно, что преимуществ у него предостаточно, но из-за этого и цена у него соответствующая.