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Чем удивил самый большой и самый дорогой смартфон Apple?

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Интернет
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Несмотря на то, что на iPhone 12 Pro Max цена не самая низкая, но если нужен не просто хороший, а самый лучший телефон, есть смысл остановить свой выбор именно на этом флагмане.

Большой – не значит неудобный


До недавнего времени звание самого габаритного представителя смартфонов Apple носил iPhone 11 Pro Max. Однако новинка превзошла его. Дисплей с диагональю 6,7 дюйма делает ее примерно на 3 мм длиннее предшественника, а также чуть шире и совсем немного тяжелее. Айфон 12 – это фаблет, который своими габаритами скорее походит на маленький iPad, нежели крупноразмерный айфон. Но эргономичный дизайн делает его удобным в использовании. Потребуется несколько часов, чтоб привыкнуть к его габаритам.

Особенности камер

Более массивным стал и блок камер на задней панели смартфона. Он состоит из 3 объективов:

  1. широкоугольного;

  2. сверхширокоугольного;

  3. телефото.

Кроме того, модель получила лидар, благодаря которому камеры отлично работают в темноте. Улучшенные характеристики диафрагмы и стабилизации позволяют делать снимки профессионального качества. Смартфон быстро фокусируется, а для создания фото в ночном режиме требует меньше времени, чем Pro Max 11 поколения.

Другие преимущества iPhone 12 Pro Max

Новый флагман обладает и другими немаловажными плюсами:

  1. улучшенная яркость и цветопередача;

  2. максимальный уровень защиты от влажности, пыли и механического повреждения;

  3. емкая батарея.

Если разобраться в технических характеристиках смартфона, становится понятно, что преимуществ у него предостаточно, но из-за этого и цена у него соответствующая.

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