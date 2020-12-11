Чем удивил самый большой и самый дорогой смартфон Apple?

Большой – не значит неудобный

Несмотря на то, что на iPhone 12 Pro Max цена не самая низкая, но если нужен не просто хороший, а самый лучший телефон, есть смысл остановить свой выбор именно на этом флагмане.





До недавнего времени звание самого габаритного представителя смартфонов Apple носил iPhone 11 Pro Max. Однако новинка превзошла его. Дисплей с диагональю 6,7 дюйма делает ее примерно на 3 мм длиннее предшественника, а также чуть шире и совсем немного тяжелее. Айфон 12 – это фаблет, который своими габаритами скорее походит на маленький iPad, нежели крупноразмерный айфон. Но эргономичный дизайн делает его удобным в использовании. Потребуется несколько часов, чтоб привыкнуть к его габаритам.

Особенности камер

Более массивным стал и блок камер на задней панели смартфона. Он состоит из 3 объективов:

широкоугольного; сверхширокоугольного; телефото.

Кроме того, модель получила лидар, благодаря которому камеры отлично работают в темноте. Улучшенные характеристики диафрагмы и стабилизации позволяют делать снимки профессионального качества. Смартфон быстро фокусируется, а для создания фото в ночном режиме требует меньше времени, чем Pro Max 11 поколения.

Другие преимущества iPhone 12 Pro Max

Новый флагман обладает и другими немаловажными плюсами:

улучшенная яркость и цветопередача; максимальный уровень защиты от влажности, пыли и механического повреждения; емкая батарея.

Если разобраться в технических характеристиках смартфона, становится понятно, что преимуществ у него предостаточно, но из-за этого и цена у него соответствующая.