Отечественному ПО «Р7-Офис» отдал предпочтение сервис «Делимобиль»

Перевести работу компании на отечественное ПО «Р7-Офис» предпочел сервис каршеринга «Делимобиль», протестировав на безопасность, функциональность и удобство сразу несколько офисных приложений. «Р7-Офис» привлек набором преимуществ: низким порогом вхождения, доступностью внедрения и совместимостью, после чего было решено закупить 400 лицензий, сообщил Владислав Довбыш, начальник отдела эксплуатации информационных технологий «Делимобиль».Переход на новое ПО без сбоев и обычных проблем, происходящих зачастую при смене программ, был реализован в течение порядка семи дней, при этом офисное ПО было интегрировано с корпоративным облаком. Сотрудники компании, сохранив прежний функционал и сделав свою работу намного проще за счет совместной деятельности в режиме онлайн, продолжили работать с документами в обычном формате.Специалисты стремились при разработке ПО «Р7-Офис» предложить отечественным компаниям удобный комплекс офисных программ с знакомым функционалом и высоким качеством работы востребованных зарубежных решений, при этом обеспечивая независимость и от лицензионной политики, и от поддержки их разработчиков, заявила Наталия Агафонова, гендиректор АО «НКТ», разработчика «Р7-Офис». Как итог – заказчики получают совместимый практически со всеми популярными форматами полнофункциональный пакет офисного ПО. Следует отметить, что для перехода на него не требуется значительных ресурсных и финансовых затрат.В комплект офисных программ российского программного обеспечения «Р7-Офис» включены редакторы таблиц, презентаций и текстовых документов, платформа для совместной работы, средства просмотра видео и изображений, органайзер с календарем и почтовым клиентом.