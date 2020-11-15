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Московский центр развития кадрового потенциала представил виртуальный тренажер для классных руководителей

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Интернет
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В российской столице завершена разработка уникального виртуального тренажера «Успех каждого ребенка», который предназначен для использования классными руководителями. Его создали специалисты Московского центра развития кадрового потенциала (МЦРКПО). По словам директора центра Алексея Рытова, программа не имеет аналогов в мире, она способствует отработке классными руководителями различных стилей педагогического поведения и выявлению из них оптимального для школьников.


В базе тренажера «Успех каждого ребенка» сейчас находится более 130 взятых из реальной школьной жизни сценариев и ситуаций. Решая задачи, классный руководитель сможет проанализировать свое влияние на развитие личности ребенка. Отмечается, что программа помогает выявить нуждающиеся в развитии компетенции, за счет чего будет особенно полезна молодым преподавателям.

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