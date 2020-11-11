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Цифровой нотариат на страже прав граждан

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Интернет
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Как сообщают «Известия», с начала этого года к услугам нотариусов по переводу документов с бумажных носителей в «цифру» и наоборот обращались почти 3 миллиона раз.

С помощью нотариуса любой документ можно перевести в электронную форму, удостоверить усиленной квалифицированной подписью и направить в другой город, где в случае необходимости местный нотариус вернет ему бумажный вид. Такой документ полностью сохраняет юридическую силу, и не нужно бояться, что он потеряется в пути. Однако в Федеральной нотариальной палате поясняют, что нельзя воспользоваться такой услугой в отношении паспортов или договоров, заключенных в простой письменной форме. Зато можно безопасно переслать в другой город доверенность на продажу недвижимости, и срочная сделка не сорвется. Нотариус Елена Лексакова подтверждает, что физические лица чаще всего приходят за удостоверением равнозначности доверенности или согласия второго супруга на сделку. 

Эксперты говорят о безопасности цифровой передачи документов через нотариуса, ведь в случае попытки подделать документ, усиленная квалифицированная электронная подпись «слетит» или документ нельзя будет открыть. Таким образом, у мошенников просто не останется шансов как-то навредить.

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