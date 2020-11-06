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» » Стартовал экопросветительский портал Всероссийского Экодиктанта – Экодиктант.рус
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Стартовал экопросветительский портал Всероссийского Экодиктанта – Экодиктант.рус

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Экодиктант.рус: организаторы Всероссийского экологического диктанта объявили о старте экопросветительского портала. Сейчас на нем размещены видеоуроки, посвященные охране природы России. С их помощью можно подготовиться к Экодиктанту, который пройдет в стране 15 и 16 ноября. По словам эколога Натальи Соколовой, сопредседателя Федерального оргкомитета Экодиктанта, председателя правления АНО «Равноправие», вся страна участвовала в формировании коллекции экоуроков. Часть видеоуроков предоставилВсемирный фонд дикой природы, эколого-просветительский центр «Заповедники», другую часть – участники творческого конкурса лучших экологических видеоуроков, проект «Вода России», Минприроды России, зеленое движение России «ЭКА» и многие другие.
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта Алексей Майоров отметил, что мероприятие получило поддержку всех 85 субъектов Российской Федерации. Где будет возможно из-за ситуации с коронавируса, организуют площадки оффлайн. Остальные смогут принять участие в проекте в онлайне на портале Экодиктант.рус.
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