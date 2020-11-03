Yandex.Cloud и группа компаний ЛАНИТ будут развивать гибридные облака в России

В сентябре текущего года платформа Yandex.Cloud презентовала актуальное решение для создания гибридных облаков. Такие облака способствуют расширению возможностей цифровой инфраструктуры заказчика. На днях стало известно о том, что группа компаний ЛАНИТ (президент Филипп Генс) в рамках заключенного с Yandex.Cloud будет заниматься развитием гибридных облаков в нашей стране. Это отвечает веяниям времени, ведь в настоящее время почти все предприятия активно применяют облачные технологии для своего бизнеса. Об этом сообщает официальный сайт ГК ЛАНИТ.





Отмечается, что в рамках заключенного с Yandex.Cloud партнерского соглашения ГК ЛАНИТ будет встраивать продукты Yandex.Cloud в ИТ-ландшафт крупных корпоративных и государственных заказчиков. Как заявил операционный директор Yandex.Cloud Олег Коверзнев, соглашение позволит представителям корпоративного и госсектора получить платформу для оперативной реализации приоритетных направлений развития.