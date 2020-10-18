Александр Добряков прокомментировал начало проекта «Кибер-Осень 2020»

В рамках начавшегося в российской столице проекта «Кибер-Осень 2020» учащиеся местных школ смогут узнать от представителей ведущих IT-компаний о том, как им стать носителями современных IT-компетенций. Отмечается, что его реализация осуществляется дистанционно по причине сохранения угрозы со стороны коронавирусной инфекции. Заместитель директора центра «Патриот.Спорт» Александр Добряков рассказал об этом в ход своего выступления в четверг, 8 октября на селекторном совещании столичного Департамента образования и науки.





Как сообщил Александр Добряков, в текущем учебном году было принято решение объединить киберспортивные турниры, которые проводит центр «Патриот.Спорт», в Московскую киберспортивную школьную лигу. Ближайший турнир состоится уже в четверг, 14 октября, а проведение финального турнира запланировано на август-сентябрь будущего года, — рассказал он.