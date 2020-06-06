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Google столкнулась с иском из-за слежки за пользователями в режиме "Инкогнито"

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Интернет
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Режим инкогнито - это функция, которую большинство из нас сейчас воспринимает как должное. Все текущие браузеры имеют по крайней мере некоторую итерацию этого режима, в котором история просмотров и файлы cookie не сохраняются. Многие люди ошибочно полагают, что режим инкогнито делает вас полностью анонимным в интернете. Это, по сути, не так, и Chrome даже предупреждает вас об этом, когда вы начинаете сеанс. Однако некоторые утверждают, что Google собирает гораздо больше дополнительных данных и, как следствие, компания сталкивается с иском на 5 миллиардов долларов.

В первоначальном докладе агентства Reuters говорится, что жалоба была подана в федеральный суд в Сан-Хосе, штат Калифорния. А в чем причина? Предполагается, что Google все еще собирает некоторые ваши личные данные, такие как привычки к покупкам и другие конфиденциальные данные, даже когда вы просматриваете их в режиме инкогнито. Как они якобы это делают? Через такие сервисы, как Google Ad Manager, Google Analytics и др. Эта собранная информация не связана напрямую с пользователем, но потенциально может быть использована для идентификации пользователя, если эта информация соответствует предыдущим поисковым привычкам.

Google действительно отмечает, что ваша активность все еще может быть видна веб-сайтам и вашему интернет-провайдеру, но это, похоже, не полностью соответствует этому описанию, отсюда и судебный иск. Истец требует по меньшей мере $5,000 ущерба на каждого пользователя за обвинения в федеральной прослушке и нарушении Калифорнийского законодательства о конфиденциальности. Полный иск на 5 миллиардов долларов будет охватывать “миллионы " пользователей, которые просматривали веб-страницы с 1 июня 2016 года. Тогда Google, возможно, столкнется с довольно мрачным путем, если судебный процесс действительно пройдет. Это уже не первый случай, когда Google подвергается критике за свою политику конфиденциальности, и он также, вероятно, не будет последним.

А Вы часто пользуетесь режимом Инкогнито во время браузинга сети? Какие еще дополнительные меры безопасности Вы используете?