Как восстановить удаленные сообщения в любом мессенджере и социальных сетях

он, также как и вы, всегда может удалить свои

вы установили сами взамен стоковых

Тут уже мне стало не по себе

в конце статьи

Выставляйте все настройки так, как показано в галерее выше

Сегодня поговорим на очень неприятную тему, как "личная" переписка с кем-либо, так и обычное общение с сервисным центром, своим руководителем, друзьями и >можете подставьте сюда любого подходящего конкретно в вашем случае собеседника< Нас стараются всячески обезопасить производители мессенджеров, социальных сетей и прочих средств общения. Мы можем создавать секретные чаты, можем удалять переписку у обоих участников беседы, при желании можем скрывать свой профиль и так далее. Но как защитить себя от СОБЕСЕДНИКА? Который ко всему прочему может оказать брехуном, нечестным на руку человеком и... ведь"следы преступления" на обоих концах чата? ТОЛЬКО НЕ В МОЮ СМЕНУ! Погнали...Вы можете сохранять переписку из любого приложения. Не важно "защищено" оно или нет, стоит ли там пароль или отсутствует - программа "выкорчевывает" все сообщения, сортирует их, упорядочивает и вообще представляет из себя некий мульти архив для всех мессенджеров, такая вот чудо надстройка... Сегодня мы познакомимся с одним замечательном приложением для Android устройств, которое может делать совершенно невероятные вещи,сегодня мы рассмотрим только одну из ее уникальных возможностей, а именно восстановление переписки С КЕМ-ЛИБО И В СОВЕРШЕННО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. То-есть не только онлайн мессенджеры, но также и смс-клиенты (даже сторонние, те, что).Чтобы не придумывать каких-то вымышленных персонажей или идиотские ситуации - я. И все что далее будет в "" / это предыстория, которую вы можете пропустить*Все сообщения сортируются по мессенджеру (ВК, Steam Chat, Viber, VK Me, WhatsApp и так далее), затем собеседник и далее содержимое переписки (включая ссылки или прочее). Все чаты упорядочиваются по времени публикации последнего сообщения (+ бонусом справа всегда показано общее кол-во сообщений от вашего собеседника за все время существования чата и так можно понять, кто для вас наиболее важный человек, или для кого особенно важны вы...Один человек довольно продолжительное время выказывал желание продвигать мой YouTube-канал, всячески поддерживать распространение контента и моих публикаций (около года, если быть точным =),, что за год он "сдюжил" всего пару комментариев под видео (хотя их уже более тысячи и я выпускаю ролики по 2-3 штуки в неделю...) Вчера он опять расписал мне бизнес план и стратегию на годы вперед, а за горизонтом однозначно "золотые горы" - я прочитал, посмеялся про себя и забыл. Ничего не стал отвечать* Но персонажа ИКС это скорее всего как-то задело и я получаю ответ: "" и т.д. Короче не хочешь как хочешь - важный из себя тут и дело вообще твое... (и я мистеру X указываю прямым текстом о несостоятельности всех его затей за минувший год. Потом получаю длинное сообщение.... К сути: я всегда храню в памяти все свои неудачи, просто неприятные моменты, когда я оступился, как-то опозорился или наоборот триумфально шел к победе - это мой "". Просто перечитывая текст или пересматривая видео - я всегда провожу анализ своих действий, затем провожу работу над собой. Я подумал, что у нас с мистером ИКС получилась очень интересная переписка, тем более, что ей уже почти год и внезапно обнаруживаю, что все сообщения за это время исчезли.?! Пытаюсь выяснить сбой это или нет, и вижу следующее:Я вроде понял причину удаления ВСЕЙ переписки, но я до сих пор не могу понять зачем надо было удалять и этот финальный аккорд. И даже этот ответ, что выше на снимке он потом тоже удалил. Это скришноты и все сообщения из приложения, обзор возможностей которого будет далее.Как вы наверное уже поняли, даже если мессенджер обладает функцией "" (а общались мы с ним только через Telegram), дляэто не аргумент или какая-то преграда* Вот и вся наша переписка с мистером ИКС за год, аккурат после того, как он "удалил" её у нас обоих (получается теперь ТОЛЬКО У СЕБЯ =)>В самом верху наш с ним чат, последнее сообщение, что датировано 5-ым февраля и было финальным аккордом. Далее он все удалил( Хорошо, что он не мошенник, а просто фантазер - а так вы в любой момент сможете "восстановить" все доказательства лжи, обмана, предательства и тому подобное.Ссылка на приложение как всегда. Что нужно будет сделать с настройками телефона, чтобы оно корректно работало на всех версиях Android'а?, "голый" Android с модификациями / если у вас встроен модуль "Background task clear" и т.д.):1) Программе необходимо дать разрешение на запуск вместе с операционной системой Android.Ссылка на