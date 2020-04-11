Vodafone на время карантина сделал бесплатными 4 сервиса: как подключить услугу

Один из крупнейших в мире операторов сотовой связи компания Vodafone расширил список бесплатных услуг на период карантина. В пакет Vodafone Online Pass, который включает в себя социальные сети, мессенджеры и другие полезные ресурсы, добавились сервисы.



Vodafone расширил список услуг, которые во время карантина, до 24 апреля, доступны бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Vodafone Украины", передает Час Пик.



Пользователи, кроме уже доступной Online Pass, также получили возможность без оплаты использовать сервисы Vodafone Press, Vodafone Music, Bookmate и BeFit.



Vodafone также продлил для абонентов предоплаченных тарифов бесплатно подключить услугу Online Pass, чтобы безлимитно общаться в популярных социальных сетях и мессенджерах до 30 апреля.



С 3 до 24 апреля компания Vodafone предоставляет расширенный бесплатный доступ к сервисам:



- Vodafone Music - сервис для прослушивания музыки по подписке. В сервисе доступны все современные хиты, прослушать их можно в режиме онлайн или загрузить в память устройства. Vodafone Music доступен на iOS, Android и Web. Активировать услугу можно через приложение Vodafone Music или отправив SMS с текстом "1" на номер 70030;



- Vodafone Press - сервис для чтения электронных журналов. Каталог включает издание автомобильной тематики, моды, технологий, бизнеса. Сервис доступен в Web-интерфейсе. Для подключения услуги нужно отправить SMS с текстом "1" на номер 80010;



- BeFit - это специально подобранный мобильных приложений и видео уроков для поддержания здорового образа жизни: спорт и физическое здоровье; ментальное здоровье; здоровое питание; влияние окружающей среды; оборудования для спорта. Сервис доступен для ОС Android. Для подключения нужно зайти на сайт http://befit.vodafone.ua или отправить SMS с текстом "Да" на номер 7877;



- Bookmate - сервис для чтения электронных книг, комиксов и прослушивания аудиокниг. Контент доступен на украинском, английском, русском и еще 12 языках. Доступен для iOS, Android, а также в web-версии.



На время карантина Vodafone дарит 30 дней премиум-доступа к книжному сервиса Bookmate. Для получения подарка необходимо ввести промокод "Vodafone" на сайте bookmate.com/code, после чего зарегистрироваться / авторизоваться под своим аккаунтом в 30.04, при этом клиентам Vodafone не нужно привязывать свою банковскую карту. Подарок доступен новым пользователям или тем, у кого не было активной подписки в течение последних 3 мес.



Бесплатная услуга Online PASS для всех пользователей предоплаты продлена до 30 апреля. В течение всего этого срока абоненты Vodafone, находящихся на карантине, смогут бесплатно сидеть в соцсетях, таких, как Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, а также в мессенджерах - Viber, Telegram, WhatsApp, Skype, Snapchat. В данных приложениях безлимит распространяется только на графические и текстовые сообщения.





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