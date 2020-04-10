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Huawei анонсирует «карту Huawei»

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Интернет
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На китайском запуске Huawei серии P40 компания также анонсировала Huawei Card, подделку Apple Card. Но подробностей о ней мало, как и о её доступности.
Недавно анонсированная Huawei Card будет доступна как в виртуальной, так и в физической версиях, как и Apple Card. Однако, в отличие от последнего, он будет иметь ежегодную плату, но компания отказывается от нее для первых пользователей в течение первого года. Кроме того, эти пользователи будут иметь право на отказ от годовой платы за второй год, совершая определенную необходимую сумму транзакций.

Карта Huawei в партнерстве с Union Pay будет поддерживать NFC для бесконтактных платежей. Помимо упомянутых выше схем отказа, владельцы карт могут также воспользоваться кэшбэк-предложениями, доступом в VIP-залы, бонусами на поездки и прочим.
Что касается безопасности, Huawei уверяет, что сервисы Huawei Card и Huawei Pay будут иметь надежную систему безопасности, как и другие ее предложения.

Huawei пока не сообщает о наличии Huawei Cards в своей стране, Китае. Если это удастся, компания может представить карту на других рынках. Услуга Huawei Pay китайского технического гиганта доступна только в ограниченных странах, поэтому карта Huawei может не попасть во многие страны за пределами Китая. 
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