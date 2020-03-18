OnePlus раскрывает свой новый логотип

OnePlus представил свой новый логотип, который имеет криволинейную «1», больший «+», который, по словам компании, является данью своему сообществу, и более заметный, более чистый «oneplus».
В рамках своей новой визуальной идентификации OnePlus также представила новый шрифт, который «улучшает разборчивость и облегчает глаза». OnePlus не поделился именем шрифта или подтвердил, что он будет включен в Oxygen OS.
OnePlus также расширяет свою цветовую палитру, чтобы дополнить узнаваемый красный второстепенным голубым, зеленым, пурпурным, индиго и желтым.
Новая визуальная идентификация и дизайн были в работе в течение семи месяцев.
В рамках своей новой визуальной идентификации OnePlus также представила новый шрифт, который «улучшает разборчивость и облегчает глаза». OnePlus не поделился именем шрифта или подтвердил, что он будет включен в Oxygen OS.
OnePlus также расширяет свою цветовую палитру, чтобы дополнить узнаваемый красный второстепенным голубым, зеленым, пурпурным, индиго и желтым.
Новая визуальная идентификация и дизайн были в работе в течение семи месяцев.