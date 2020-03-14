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WWDC Apple впервые будет проходить в онлайн-формате

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Неудивительно, что с учетом всех других крупных технологических аннулирований, о которых мы писали недавно, сегодня Apple поделилась новостями о своей ежегодной WWDC (WorldWide Developer Conference), которая первоначально планировалось проводиться в июне в Калифорнии, как и каждый год.

Планы немного изменились. Мероприятие все еще проходит в июне, но оно будет проводиться в онлайн-формате, впервые в своей истории. Это явно связано с продолжающейся (и усугубляющейся) пандемией COVID-19 (новый коронавирус), хотя в пресс-релизе Apple о новом формате WWDC не упоминается ни разу, вместо этого, опираясь на фразу «текущая ситуация в области здравоохранения требует, чтобы мы создали новый формат WWDC 2020».
Подумайте об этом - коронавирус - это в основном все, о чем все говорят в наши дни, и все же Apple изо всех сил пыталась создать пресс-релиз, который просто отказывается назвать его. Похоже, знаменитое «поле искажения реальности» Apple живо и хорошо - или, скорее, перевоплощено в странную новую вещь.

В любом случае, онлайн WWDC предоставит полную программу с онлайн-лекцией и сессиями. Дополнительные подробности будут сообщены разработчикам в ближайшие недели. Apple также выделяет 1 миллион долларов местным организациям в Сан-Хосе, Калифорния, чтобы компенсировать потерю дохода в результате выхода WWDC в Интернет.
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