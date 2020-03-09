Приложения для тестирования AnTuTu больше не доступны в Google Play Store

AnTuTu - это приложение для тестирования производительности, которое позволяет пользователям сравнивать производительность своих смартфонов и планшетов. Платформа является основной в маркетинговых кампаниях многих китайских производителей.
В выходные дни все приложения компании, в том числе AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark и AITutu Benchmark (для функций AI), исчезли из Play Store (они все еще доступны в Apple App Store). Хотя Google не сообщает, что послужило причиной удаления, многие полагают, что это является частью более широкого уничтожения всех приложений, связанных с разработчиком Cheetah Mobile.
После реакции СМИ представители AnTuTu, включая генерального директора Чжао Чена, связались по электронной почте, чтобы выяснить связь между Cheetah Mobile и AnTuTu. Согласно длинному электронному письму с акцентами и множеством восклицательных знаков, AnTuTu старше, чем Cheetah Mobile, и разработчик является акционером только с 2014 года.
Компания Cheetah Mobile «никогда не касалась» учетной записи AnTuTu в Google Play, а тест «НЕ продвигал» программное обеспечение разработчика. Чен заявил, что его компания считает, что это ошибочное суждение, потому что ссылка на Политику конфиденциальности использует адрес Cheetah Mobile на cmcm.com.
Председатель Cheetah Mobile также входит в совет директоров AnTuTu, но представитель бенчмарка сказал, что это требование инвестора, но он не участвует в управлении AnTuTu. AnTuTu все еще пытается решить проблему с Google.
В настоящее время, если вы зайдете на сайт AnTuTu и попытаетесь загрузить эталонные приложения через баннер Google Play, вы фактически загрузите APK-файл прямо на свое устройство. Установка довольно проста для стороннего приложения, и у вас не возникнет проблем с измерением производительности вашего телефона, если вы один из тех людей, которые полагаются на эталонные тесты.
В выходные дни все приложения компании, в том числе AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark и AITutu Benchmark (для функций AI), исчезли из Play Store (они все еще доступны в Apple App Store). Хотя Google не сообщает, что послужило причиной удаления, многие полагают, что это является частью более широкого уничтожения всех приложений, связанных с разработчиком Cheetah Mobile.
После реакции СМИ представители AnTuTu, включая генерального директора Чжао Чена, связались по электронной почте, чтобы выяснить связь между Cheetah Mobile и AnTuTu. Согласно длинному электронному письму с акцентами и множеством восклицательных знаков, AnTuTu старше, чем Cheetah Mobile, и разработчик является акционером только с 2014 года.
Компания Cheetah Mobile «никогда не касалась» учетной записи AnTuTu в Google Play, а тест «НЕ продвигал» программное обеспечение разработчика. Чен заявил, что его компания считает, что это ошибочное суждение, потому что ссылка на Политику конфиденциальности использует адрес Cheetah Mobile на cmcm.com.
Председатель Cheetah Mobile также входит в совет директоров AnTuTu, но представитель бенчмарка сказал, что это требование инвестора, но он не участвует в управлении AnTuTu. AnTuTu все еще пытается решить проблему с Google.
В настоящее время, если вы зайдете на сайт AnTuTu и попытаетесь загрузить эталонные приложения через баннер Google Play, вы фактически загрузите APK-файл прямо на свое устройство. Установка довольно проста для стороннего приложения, и у вас не возникнет проблем с измерением производительности вашего телефона, если вы один из тех людей, которые полагаются на эталонные тесты.