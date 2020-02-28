Mediatek представляет Helio P95 с улучшенным AI

В смартфонах среднего уровня все больше и больше внедряются 64-мегапиксельные датчики, и сегодня компания Mediatek выпустила новый чипсет с этой поддержкой. Helio P95 SoC был представлен тайваньским производителем - он улучшил AI по сравнению с Helio P90, сохранив тот же процессор, графический процессор и другие общие характеристики.
Согласно Mediatek, ETHZ для смартфонов должен быть на 10% выше, чем результат Helio P90.
Помимо поддержки 64-мегапиксельных датчиков, новый набор микросхем содержит больше настроек AI, включая отслеживание позы человека из 5 человек, AR для аватара всего тела, отслеживание позы 3D, а также оптимизацию и распознавание нескольких объектов и сцен при условии, что компании-производители смартфонов хотят реализовать эти функции в их устройства.
Mediatek не говорит, сколько времени потребуется компаниям, чтобы запустить телефон с Helio P95, но, видя, что он в основном идентичен P90, скорее всего, это не займет много времени.
Согласно Mediatek, ETHZ для смартфонов должен быть на 10% выше, чем результат Helio P90.
Помимо поддержки 64-мегапиксельных датчиков, новый набор микросхем содержит больше настроек AI, включая отслеживание позы человека из 5 человек, AR для аватара всего тела, отслеживание позы 3D, а также оптимизацию и распознавание нескольких объектов и сцен при условии, что компании-производители смартфонов хотят реализовать эти функции в их устройства.
Mediatek не говорит, сколько времени потребуется компаниям, чтобы запустить телефон с Helio P95, но, видя, что он в основном идентичен P90, скорее всего, это не займет много времени.