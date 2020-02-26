Samsung начинает массовое производство 16 ГБ оперативной памяти нового поколения

Samsung 16 ГБ LPDDR5 DRAM

Дата разработки Вместимость Мобильная DRAM Декабрь 2019 16 ГИГАБАЙТ LPDDR5 класса 10 нм, 1200 Мбит / с Июль 2019 12GB LPDDR5 класса 10 нм, 1200 Мбит / с Июнь 2019 6GB LPDDR5 класса 10 нм, 1200 Мбит / с Февраль 2019 12GB 16-гигабитный LPDDR4X класса 10 нм, 4266 Мбит / с Апрель 2018 8 ГБ (разработка) LPDDR5 класса 10 нм, 6400 Мбит / с

Спустя пять месяцев после того, как Samsung начала массовое производство 12 ГБ памяти LPDDR5 DRAM, она начала производство модулей 16 ГБ на своем заводе в Пхёнтэке. Компания объявила на своем веб-сайте, что новый пакет построен на 10-нм процессе второго поколения и обеспечивает скорость передачи данных 5500 Мбит / с.Платформа состоит из восьми 12-гигабитных чипов и четырех 8-гигабитных чипов, что обеспечивает «вдвое больший объем памяти DRAM, чем у многих современных ноутбуков и игровых ПК», - цитирует пресс-релиз Samsung. Причиной постоянного развития технологий и увеличения емкости является растущий спрос на мощность, производительность, скорость, улучшенные функции 5G и AI, такие как интеллектуальная фотография.Samsung также объявила о планах массового выпуска 16-гигабайтных продуктов LPDDR5, созданных на основе технологии 3-го поколения (1z), которые позволят увеличить скорость передачи данных до 6400 Мбит/с. Таким образом, корейский гигант может «укрепить свои конкурентные преимущества на таких рынках, как мобильные устройства премиум-класса, высокопроизводительные ПК и автомобильные приложения».