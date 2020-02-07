Google обещает «что-то захватывающее» на мероприятии Galaxy Unpacked

У Samsung будет мероприятие 11 февраля, и мы ожидаем увидеть много нового оборудования от дебюта S20 до Galaxy Buds +. Судя по всему, Android также сделает свое собственное объявление, согласно сообщению, появившемуся ранее сегодня.В сообщении говорилось, что «что-то захватывающее» уже не за горами, и мы угадаем, что именно это будет.Предполагается, что новые телефоны Galaxy будут иметь встроенную поддержку видеочата Google Duo. В более ранних сообщениях из Южной Кореи говорилось, что производитель работает над новым форматом видеосообщения для смартфонов, и это может быть одним из ответов.Другое возможное решение - Android хочет продемонстрировать оптимизированный интерфейс для устройств со складным экраном, поскольку мы ожидаем появления Galaxy Z Flip. Google уже объявил, что Android 10 имеет встроенную поддержку и предлагает разработчикам приложений инструменты для визуализации того, как их продукт будет выглядеть в различных форм-факторах, включая дизайн раскладушки.