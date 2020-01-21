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Qualcomm представляет чипы Snapdragon начального и среднего уровня

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Сегодня Qualcomm анонсировала три новых набора микросхем для смартфонов начального и среднего уровня - Snapdragon 720G, Snapdragon 662 и Snapdragon 460. Первый обещает объединить многие функции Elite Gaming 765G с поддержкой HDR, динамического цветового диапазона и высокого качества синхронизированного звука с Qualcomm aptX Adaptive.

SD662 обеспечит поддержку трех камер, что является первым для чипсета Qualcomm 6-й серии. Snapdragon 460 может быть самым доступным из всех трех, но все же сможет обеспечить увеличение производительности CPU и GPU по сравнению с другими чипсетами 4-й серии.
По словам Раджена Вагадия, президента Qualcomm India, производитель чипов представляет эти три платформы для рынков 4G, где бесперебойный доступ к соединениям все еще разваливается. Кедар Кондап из команды управления продукцией компании San Diego подтвердил, что 720G, 662 и 460 смогут обеспечить игровой опыт по более доступной цене.

Руководители компаний-производителей смартфонов, такие как Ману Кумар Джайн из Xiaomi и Мадхав Шет из Realme, подтвердили, что будут «тесно сотрудничать» с Qualcomm, чтобы представить телефоны с новыми чипами, включая самый интересный из всех трех - Snapdragon 720G.
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